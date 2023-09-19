لزوم بکارگیری مدیران انقلابی در مدارس خاص کرمانشاه

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: بر اساس فلسفه وجودی نهادی چون آموزش و پرورش، مدرسه اساسی‌ترین بستر و مهمترین و تأثیر گذارترین فضای تربیتی برای دانش آموزش بوده که متأثر از این فضا در جهت رشد یافتگی دانش آموزان به عنوان نسل آینده ساز کشور گام بر داشته می‌شود.

آنچه که امروز بیش از هر چیزی مورد توجه و اهمیت در مدارس قابل تأمل و بررسی است تربیت نسل انقلابی و پیرو آرمان‌های مقدس انقلاب و جمهوری اسلامی است که بر همین اساس باید در امور مهمی چون انتخاب معلمان و مدیران مدارس به عنوان الگوهای مؤثر در شکل گیری شخصیت و تفکرات همسوی دانش آموزان اهتمام بیشتری ورزید.

بر اساس آنچه که در خصوص اهمیت نقش معلم در تربیت دانش آموزان گفته شد امروز انقلاب اسلامی نیازمند معلمان و مدیران تراز انقلابی است که با سکانداری مدیریت مدارس به عنوان فضایی برای تعلیم و تربیت، دانش آموزانی تراز انقلاب تربیت کنند.

با توجه به تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر اهمیت کار مدارس دولتی امروز باید در حوزه مدیریتی توجه بیشتری به انتخاب مدیران در مدارس خاص صورت گیرد چرا که این روزها در مدیریت مدارس خاص کرمانشاه با وجود تأکیدات وزیر آموزش و پرورش و نیز دغدغه‌های وی در خصوص پایش مدیران و معلمان و نیز تفویض مسئولیت مدارس به افراد ولایت مدار و معتقد به اصول انقلاب اسلامی انتصاب مدیران مدارس در شهر کرمانشاه بویژه مدارس خاص مانند استعدادهای درخشان و نمونه دولتی با چالش‌هایی مواجه شده است.

شنیده‌ها حاکی از آن است که در برخی از مدارس خاص استان کرمانشاه مسئولیت به افرادی داده شده که نه تنها به اصول انقلاب تعهدی ندارند بلکه در سال تحصیلی گذشته در جریان اغتشاشات و فتنه‌های به وجود آمده اقداماتی در برای تحریک دانش آموزان صورت گرفته است.

جلوگیری از مدیریت برخی مدیران ناشایست در مدارس خاص

بر همین اساس با توجه به واکنش و اعتراضات برخی معلمان و دغدغه‌مندان در حوزه آموزش و پرورش خبرنگار خبرگزاری مهر استان کرمانشاه با جمعی از این افراد به گفتگو پرداخته است.

جمعی از این منتقدان و معلمان دغدغه‌مند در این مورد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشتند: با وجود تأکیدات همه جانبه دولت انقلابی بر روی کار آمدن افراد انقلابی و سپردن تربیت دانش آموزان به دست معلمان اما این روزها شاهد مدیریت ناشایست برخی مدیران در مدارس به ویژه مدارس خاص هستیم.

این جمع دغدغه مند در حوزه تعلیم و تربیت ادامه دادند: پیرو خط فکری مدیران غیر انقلابی سال گذشته در جریانات پیش آمده در اغتشاشات و تلاش دشمن برای برای مختل کردن بحث آموزش در مدارس برخی از این مدیران مدارس به جای آرام‌تر کردن فضای متشنج در مدارس تلاش به تحریک دانش آموزان داشتند و همسو با اهداف طراحی شده دشمن گام برداشتند.

معلمان دغدغه مند حوزه آموزش و پرورش با ابراز نگرانی از متأثر بودن تربیت دانش آموزان از مدیریت‌های ناشایست در برخی مدارس استان کرمانشاه، تاکید داشتند: این مدیران مورد نظر علاوه بر اقدامات همسو با دشمن مدیریت شایسته‌ای نیز برای اغنای دانش آموزان و معلمان این مدارس بر اساس مأموریت جهاد تبیین در کارنامه خود نداشته‌اند و علناً خلاف آنچه که وظیفه یک معلم و مدیر انقلابی است عمل کرده‌اند.

همچنین این معلمان با تاکید بر اینکه بخش زیادی از تربیت دانش آموزان به لحاظ اخلاقی، فرهنگی و اجتماعی در مدرسه شکل می‌گیرد، خواستار شدند: با وجود نقش و اهمیت بالای مدرسه در نظام تربیتی نسل نوجوان و جوان جامعه و نیز تأثیر پذیری بالای دانش آموزان از فضای مدرسه به منظور حفظ و صیانت از ارزش‌های مشخص شده در نظام تعلیم و تربیتی و همچنین تربیت نسلی انقلابی برای جامعه از مسئولین این بخش خواستار تغییر و برکناری مدیران نالایق و مخالف ارزش‌های انقلاب و نظام جمهوری اسلامی هستیم.

با وجود این اظهار نظرها و اعتراضات جامعه معلمان به مدیریت همچنین مدیرانی در مدارس نگرانی‌ها در تربیت و آموزش‌های ارائه شده در این مدارس تشدید خواهد یافت همچنین خانواده‌های دانش آموزان در حال تحصیل در مدارس نمونه و استعدادهای درخشان شهر کرمانشاه نیز با ابراز نگرانی از نفوذ مافیای کنکور و آموزشگاه‌های خاص در کرمانشاه اعتراضاتی داشتند که از همین رو به منظور بررسی ابعاد و زوایای دیگر این امر با اولیا دانش آموزان در حال تحصیل در یکی از این مدارس نیز گفتگویی انجام شد.

گله مندی اولیا دانش آموزان از عدم مدیریت فضای مدارس در شرایط حساس

اولیا یکی از این دانش آموزان در گفتگو با خبرنگار مهر نیز اظهار کرد: با وجود اینکه فرزندانم را در مدرسه خاص ثبت نام کردم و توقع داشتم که در حوزه تربیتی و فرهنگی رشد بیشتری داشته باشند اما متوجه تغییراتی در رفتار آنها در زمینه اعتقادی و تفکری شده‌ام.

وی با اظهار نگرانی از عدم مدیریت بر آموزش‌های خارج از درسی در برخی از مدارس استان، افزود: با توجه به اتفاقات سال گذشته که در جامعه صورت گرفته عدم توجه به فعالیت‌های تربیتی و فرهنگی در این مدارس و نیز فضای غبارآلود و سیاست زده این مدارس بسیار گله مند هستیم چراکه فرزندانمان در تشخیص برخی مسائل خاص در جامعه تحت تأثیر رفتار و گفتار مدیران و معلمان خود در مدارس از دست داده‌اند.

وی خاطر نشان کرد: با وجود اینکه انتظار بیشتری از مدارس خاص و مدیریت بیشتری بر روی دانش آموزان و حتی مدیران و معلمان داشتم اما متأسفانه شاهد مدیریت‌های ناصحیح هستیم که برای اولیا نگران کننده است و از مسئولین و بخصوص دستگاه‌های امنیتی توقع مداخله و پیگیری در وضعیت کادر اجرایی این مدارس هستیم.

برخی از شواهد حاکی از عدم تغییر مؤثر برخی از مدیران توسط مجموعه آموزش و پرورش استان به ویژه در مدارس استعدادهای درخشان است که با این حال مدیریت برخی از مدارس نیز به واسطه ارتباطات شخصی و اعمال نفوذ هنوز سرکار بوده و ظاهراً به دلیل همین ارتباطات شخصی عزمی برای تغییر آنها جزم نشده در حالی که دغدغه حضور عناصر ضدانقلاب در مدارس خاص برای مردم ولایتمدار شهر کرمانشاه بیش از پیش افزایش یافته و نگرانی در مردم قابل مشاهده است.

و حالا با توجه به اظهار نظرات بیان شده و اعتراضاتی که در حوزه بسیار مهم آموزش و پرورش از سوی ۲ قشر اصلی یعنی معلمان و اولیا مطرح شده باید دید با وجود آگاهی مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمانشاه از وضعیت نیروی‌های آموزشی و مدیریتی خود در مدارس علت تعلل در جابه‌جایی و برکناری این مدیران ناشایست چیست و آیا اقدامی در راستای عمل به دستورات سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و تغییر مدیرانی غیر همسو خواهد داشت با خیر.‌ ‌