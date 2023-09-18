همزمان با هفته دفاع مقدس ۱۰۶۲ برنامه در کردستان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار امان الله گشتاسبی عصر دوشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته دفاع مقدس اظهار کرد: امنیت کردستان را مرهون رشادتهای نیروهای نظامی و امنیتی هستیم.
وی افزود: نقش اصحاب رسانه در روشنگری عمومی و آگاهی بخشی در جامعه ویژه است و انتظار میرود خبرنگاران در عرصه جهاد تبیین تلاش و همتی ویژه داشته باشند.
فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان به نقش مردم این دیار در دوران دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: باید به بهترین نحو به بیان ایثار و فداکاری مردم کردستان بپردازیم.
سردار گشتاسبی افزود: امسال نیز همچون سنوات گذشته شاهد برگزاری برنامههای مختلفی در سطح استان همزمان با هفته گرامیداشت دفاع مقدس خواهیم بود.
وی اعلام کرد: در هفته دفاع مقدس امسال هزار و ۶۲ برنامه در قالب ۶۲ عنوان و در ۱۲ سرفصل برنامهریزی شده و به فضل الهی اجرایی خواهد شد.
فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان اظهار داشت: شایسته است برای تجلیل از مقام شهدا و تکریم مردم استان به خوبی عمل کنیم.
سردار گشتاسبی افزود: تقدیر از پیشکسوتان ایثار و شهادت، رژه حماسی، غبارروبی گلزار شهدا، دیدار با روحانیون، سخنرانی فرماندهان قبل از خطبههای نماز جمعه، پیادهروی خانوادگی و افتتاح طرحهای محرومیتزدایی از جمله برنامههای در نظر گرفته شده برای این هفته است.
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