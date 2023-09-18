تداوم خدمت رسانی کمیته امداد در مناطق سیل زده آستارا و تالش

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس اهرابی با بیان اینکه این نهاد از ابتدای آغاز بارندگی‌ها با اعلام آماده باش کامل نیروها و تجهیزات، آماده ارائه خدمات به مردم سیل‌زده شهرستان آستارا و تالش شد، اظهار کرد: مراکز نیکوکاری دارای مجوز این نهاد نیز بدین منظور فعال هستند.

وی با اشاره به اینکه خدمت به قشر کم برخوردار و محروم جامعه توفیق بسیار بزرگی است، افزود: برای مشارکت مردم در کمک به محرومان جامعه، زمینه جمع آوری کمک‌های مردم خیر و نیکوکار استان در تمامی ادارات و مراکز نیکوکاری سراسر استان فراهم شده است.