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۲۷ شهریور ۱۴۰۲، ۲۰:۵۸

مدیر کمیته امداد گیلان خبر داد؛

تداوم خدمت رسانی کمیته امداد در مناطق سیل زده آستارا و تالش

تداوم خدمت رسانی کمیته امداد در مناطق سیل زده آستارا و تالش

رشت- مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) گیلان گفت: این نهاد با هدف ارائه خدمات به سیل‌زدگان وارد عمل شده و خدمت‌ رسانی تا رفع مشکلات شهرستان‌های آستارا و تالش ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس اهرابی با بیان اینکه این نهاد از ابتدای آغاز بارندگی‌ها با اعلام آماده باش کامل نیروها و تجهیزات، آماده ارائه خدمات به مردم سیل‌زده شهرستان آستارا و تالش شد، اظهار کرد: مراکز نیکوکاری دارای مجوز این نهاد نیز بدین منظور فعال هستند.

وی با اشاره به اینکه خدمت به قشر کم برخوردار و محروم جامعه توفیق بسیار بزرگی است، افزود: برای مشارکت مردم در کمک به محرومان جامعه، زمینه جمع آوری کمک‌های مردم خیر و نیکوکار استان در تمامی ادارات و مراکز نیکوکاری سراسر استان فراهم شده است.

کد مطلب 5888943

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