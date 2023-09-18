به گزارش خبرگزاری مهر، امیر مرادی در مصاحبه تلفنی با خبرنگار صدا و سیما اظهار کرد: در پی بارش شدید باران در گیلان از دیشب، به ویژه در شهرستان آستارا و تخریب پل سیبلی این شهرستان به دلیل سیلابی شدن رودخانه، امروز خطر تخریب، پل «سفیر امید» شهر آستارا را هم تهدید کرد.

وی با اشاره به بستن مسیر عبور و مرور خودورها از روی این پل افزود: نیروهای شهرداری پس از ۱۰ ساعت تلاش موفق شدند به رغم فشار آب، پایه‌های این پل را با قرار دادن بلوک‌های بتنی مقاوم سازی کنند و در حال حاضر تردد خودروها بر روی این پل امکان پذیر است.