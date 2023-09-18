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۲۷ شهریور ۱۴۰۲، ۲۲:۵۵

در پی بارش باران و سیلاب رودخانه‌ها:

خطری پل «سفیر امید» آستارا را تهدید نمی‌کند

خطری پل «سفیر امید» آستارا را تهدید نمی‌کند

آستارا- مدیرکل مدیریت بحران استانداری گیلان از مقاوم سازی پایه‌های این پل خبر داد و گفت: در حال حاضر تردد خوروها بر روی پل «سفیر امید» شهر آستارا جریان دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر مرادی در مصاحبه تلفنی با خبرنگار صدا و سیما اظهار کرد: در پی بارش شدید باران در گیلان از دیشب، به ویژه در شهرستان آستارا و تخریب پل سیبلی این شهرستان به دلیل سیلابی شدن رودخانه، امروز خطر تخریب، پل «سفیر امید» شهر آستارا را هم تهدید کرد.

وی با اشاره به بستن مسیر عبور و مرور خودورها از روی این پل افزود: نیروهای شهرداری پس از ۱۰ ساعت تلاش موفق شدند به رغم فشار آب، پایه‌های این پل را با قرار دادن بلوک‌های بتنی مقاوم سازی کنند و در حال حاضر تردد خودروها بر روی این پل امکان پذیر است.

کد مطلب 5888958

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