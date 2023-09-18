تغییر ساعت آموزشی ۵۰ مدرسه در اردبیل

کلام‌الله صفری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: با توجه به بار ترافیکی سنگین در هسته مرکزی شهر تصمیم گرفتیم تا ۵۰ مدرسه ابتدایی فعالیت خود را به جای ۷:۴۵ دقیقه صبح با نیم ساعت تأخیر و از ساعت ۸:۱۵ دقیقه شروع کنند.

وی تصریح کرد: این مدارس در ناحیه یک و ۲ اردبیل واقع شده که ۲۲ مدرسه در ناحیه یک و ۱۸ مدرسه در ناحیه ۲ را شامل می‌شود که در مجموع ۵۰ مدرسه هسته مرکزی شهری برای کنترل بار ترافیکی با نیم ساعت تأخیر فعالیت‌های آموزشی و پرورشی خود را آغاز خواهند کرد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل به رشد پنج هزار نفری جمعیت دانش‌آموزی استان در سال تحصیلی جدید اشاره کرد و گفت: از اول مهرماه ۲۶۵ هزار دانش‌آموز در استان اردبیل راهی مدارس می‌شوند.

صفری افزود: سه هزار و ۳۰۰ مدیر مدرسه فضای آموزشی را آماده حضور دانش‌آموزان مقاطع ابتدایی و متوسطه اول و دوم کردند تا با همراهی ۱۸ هزار و ۵۰۰ معلم و در قالب ۱۱ هزار و ۵۰۰ کلاس درس فعالیت‌های آموزشی و پرورشی از روز اول مهرماه آغاز شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: اولیای دانش‌آموزان نباید به شایعات منتشر شده در فضای مجازی توجهی داشته باشند چرا که بدون تعطیلی و تأخیر از اول مهرماه فعالیت‌های آموزشی آغاز خواهد شد و به هیچ وجه مدرسه‌ها به اشکال مختلف به تعطیلی کشیده نمی‌شود.

صفری اضافه کرد: قرار است زنگ شروع سال تحصیلی در اردبیل، خلخال و سایر شهرهای استان با حضور مسئولان کشوری و استانی نواخته شود تا دانش‌آموزان سال تحصیلی جدید را با شعار «مدرسه اثربخش با مهر مردمی و معلمان تمدن‌ساز» آغاز کنند که امیدواریم سال تحصیلی پر خیر و برکتی را در پیش رو داشته باشیم.

وی بیان کرد: به غیر از ۵۰ مدرسه‌ای که با نیم ساعت تأخیر و در مدت یک ماه به صورت آزمایشی فعالیت‌های تحصیلی خود را آغاز می‌کنند، در سایر واحدهای آموزشی استان فعالیت‌های تحصیلی از ساعت ۷:۳۰ و ۷:۴۵ دقیقه آغاز خواهد شد.

صفری از نوجوانان به عنوان آینده‌سازان این کشور یاد کرد و ادامه داد: تمام تلاش آموزش و پرورش استان بر این است تا با همدلی و همراهی فراگیر به ارتقای کیفی تحصیلی و نشاط و سرزندگی دانش‌آموزان و معلمان کمک کرده تا شرایط مطلوبی را شاهد باشیم.

وی با بیان اینکه بیش از ۹۹ درصد ثبت‌نام‌ها و تهیه کتب درسی انجام شده است، اظهار کرد: اول مهرماه تمام کلاس‌های درس با حضور معلمان آماده شروع فعالیت‌های تحصیلی است و ما هیچ‌گونه مانعی را در اجرایی شدن پروژه مهر شاهد نیستیم.

صفری به برگزاری جلسات شورای دبیران، اولیای مربیان و سایر جلسات هماهنگی و توجیهی مدارس در آستانه شروع سال تحصیلی اشاره کرد و گفت: در قالب طرح شهید عجمیان ۳۵۲ مدرسه شاداب‌سازی، مرمت و بازسازی شده و در مناطق شهری و روستایی در اختیار آموزش و پرورش قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه استان اردبیل در ثبت‌نام دانش‌آموزان آن هم به شکل الکترونیکی رتبه دوم کشور را به دست آورده است، تصریح کرد: ثبت‌نام دانش‌آموزان ابتدایی و متوسطه اول متفاوت از متوسطه دوم است چرا که در مقطع متوسطه دوم برخی مؤلفه‌ها نظیر معدل دانش‌آموز، برگه هدایت تحصیلی و رتبه علمی دانش‌آموزان ملاک ثبت‌نام است.

صفری با بیان اینکه هیچ مدیر مدرسه به صورت اجباری اقدام به دریافت شهریه و یا مبلغ ثبت‌نام نکرده است، افزود: به غیر از مدارس خاص که پرداخت شهریه در آنها مرسوم است، در مدارس دولتی اجباری برای پرداخت مبالغی وجود ندارد و هرگونه دریافت وجه در هنگام ثبت‌نام ممنوع بوده و تخلف محسوب می‌شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: سرانه پرداختی برای هر دانش‌آموز در سال تحصیلی ۴۰ هزار تومان است که با توجه به این سرانه پایین امیدواریم بعد از شروع سال تحصیلی با محوریت انجمن اولیا و مربیان کمک‌های خیرین و اولیای دانش‌آموزان را به مدارس برای مدیریت مطلوب شاهد باشیم.

صفری اضافه کرد: سرانه فضای آموزشی در استان اردبیل ۲ تا چهار متر مربع است در حالی که این سرانه در کشور ۶ متر مربع است و در سند تحول هشت متر مربع فضای آموزشی برای دانش‌آموزان در نظر گرفته شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل بیان کرد: با پایان فعالیت‌های تابستانی در ۵۰۰ مرکز و پایگاه، مشارکت و همراهی ۱۳۰ هزار دانش‌آموز را در رشته‌های مختلف شاهد بودیم.