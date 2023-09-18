بارش دقیقه نودی تابستان مغان را سیراب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی بارش‌ها در ۲ روز گذشته در شهرهای شمالی استان به ویژه پارس‌آباد و بیله‌سوار آغاز شده که این بارش‌ها علاوه بر کاهش دما، خوشحالی کشاورزان منطقه را به همراه داشته تا بعد از یک دوره طولانی خشکسالی، نعمات الهی بر این منطقه گسترده شود.

بارش‌های روزهای پایانی تابستان که نوید آمدن پاییز هزار رنگ را می‌دهد امیدواری را در کشاورزان برای گذراندن یک سال زراعی و آبی پرخیر و برکت بیشتر کرده است و انتظار می‌رود تداوم این بارش‌ها در فصل پاییز، سال زراعی پرمحصولی را برای کشاورزان منطقه به همراه داشته باشد.

اما در کنار زیبایی‌های بارش تابستانی مناطق شمالی استان اردبیل، شدت بارندگی در پارس‌آباد به حدی بود که علاوه بر آبگرفتگی معابر، مشکلاتی را برای کشاورزان در برداشت محصول برنج و بادام زمینی به وجود آورد و عملیات کشت محصول سیر را نیز به تأخیر انداخت.

بر اساس اعلام هواشناسی استان اردبیل بارش‌های روزهای پایانی تابستان در مناطق شمالی و مرکزی استان همراه با هوای سرد تا عصر فردا ادامه خواهد داشت و پیش‌بینی شده در روزهای چهارشنبه تا جمعه بر افزایش دما و گرم شدن هوا افزوده شود.

بارش‌های رخ داده در مناطق شمالی استان اردبیل نه تنها خطر کم آبی را در این منطقه را کاهش داده است بلکه موجب جمع‌آوری آب در سفره‌های زیرزمینی شده و قطعاً تداوم این بارندگی‌ها در فصل پاییز زمینه خوبی را فراهم می‌آورد تا برای سال‌های آینده مشکل کم آبی خطرات و آسیب‌هایی را به همراه نداشته باشد.