عقیل امینی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: استان بوشهر به عنوان یکی از قطب‌های فعالیت شیلاتی کشور محسوب می‌شود که در عرصه آبزی‌پروری و صیادی دارای جایگاه بالایی است.

مدیرکل شیلات استان بوشهر با اشاره به فعالیت بیش از ۹ هزار صیاد در استان بوشهر بیان کرد: از ۱۷ مردادماه صید میگو در آب‌های استان آغاز شده و تا ۲۶ شهریورماه ادامه یافت.

وی با اشاره به حضور ۴۲۳ فروند لنج و ۲۳۰ قایق در صید میگو اضافه کرد: طی ۳۹ روز صید، صیادان این استان ۹۸۰ تن میگو صید کردند که ۲۵ درصد نسبت به سال قبل کاهش یافته است.

امینی با اشاره به استفاده صیادان از روش صید ترال برای صید میگو خاطرنشان کرد: روش ترال تنها در مدت آزادسازی صید میگو امکان‌پذیر است.