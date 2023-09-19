حسن رحیمی‌روشن در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره ضرورت برگزاری کرسی‌های آزاد اندیشی اظهار کرد: کرسی آزاد اندیشی یک گردهمایی، همایش و یا یک نشستی است که به صورت آزاد، محترمانه، نظام مند، عقلانی و منطقی حول محور یک موضوع علمی که از پیش اعلام شده شکل می‌گیرد که در قالب آن، افراد به اظهار نظر، پرسش و پاسخ و تبادل رأی می‌پردازند.

وی افزود: کرسی‌های آزاد اندیشی را می‌توان به سه قسمت تقسیم کرد اول اینکه برخی کرسی‌ها ممکن است کرسی‌های مناظره باشد و در اینجا یک موضوع بین دو فرد یا دو گروه به مناظره گذاشته می‌شود، دوم کرسی نقد و نظر است مانند بررسی و نقد یک کتاب تألیفی و سوم کرسی پرسش و پاسخ به شبهات است.

معاون فرهنگی دانشگاه بوعلی سینا با اشاره به هدف برگزاری این کرسی‌ها گفت: هدف از برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی ایجاد یک محیط مطلوب، آزادانه، دلسوزانه و ناصحانه در دانشگاه‌ها برای تقویت گفتگو، تقویت مبانی فکری افراد و همچنین مؤلفه‌های وحدت ملی، امنیت ملی و ارزش‌های دینی و ایرانی است.

رحیمی‌روشن خاطرنشان کرد: کرسی‌های آزاد اندیشی می‌تواند به تضارب آرا، گفتگو، حاکم شدن نقد عقلانی و علمی و تمرین منطق گفتگو و طرف‌های شرکت کننده شود.

وی افزود: اگر این افراد دانشجویان باشند که فرصت قانونی و عادلانه برای طرح نظریه افراد و تقویت روحیه پرسش، حقیقت‌جویی، تقویت روحیه قانون گرایی، تقویت آزادگی، تقویت روحیه خود اتکایی فکری، رشد فرهنگ انتقاد پذیری در چهارچوب قوانین حاکم بر جامعه، کشور و تشویق دانشگاهیان به مطالعه و تفکر خلاق در راستای رفع ابهامات و پاسخگویی به شبهات و بصیرت افزایی و ایجاد بینش عمیق در افراد و سرانجام برای ایجاد یک بستر علمی و فرهنگی برای تولید علم که یکی از وظایف دانشگاه‌ها ایجاد خواهد شد.

معاون فرهنگی دانشگاه بوعلی سینا عنوان کرد: سال گذشته در دانشگاه بوعلی سینا حداقل در هفته یک کرسی آزاد اندیشی در یکی از قالب ذکر شده برگزار شد و طبق برنامه‌ریزی‌ های انجام شده با آغاز سال تحصیلی جدید سعی بر این است که کرسی‌های آزاد اندیشی با موضوعات متنوع هر هفته یک بار برگزار شود.