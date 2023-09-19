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۲۸ شهریور ۱۴۰۲، ۱۰:۰۲

دعوت جو بایدن از نخست وزیر عراق برای دیدار در واشنگتن

دعوت جو بایدن از نخست وزیر عراق برای دیدار در واشنگتن

رئیس جمهور آمریکا از نخست وزیر عراق که به نیویورک سفر کرده، برای دیدار در واشنگتن دعوت به عمل آورد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه بغداد الیوم، «محمد شیاع السودانی» نخست وزیر عراق شامگاه گذشته با «برایان نلسون» معاون وزیرخزانه داری آمریکا در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، دیدار و گفتگو کرد.

در جریان این دیدار، این مقام آمریکایی به طور رسمی از طرف جو بایدن رئیس جمهور آمریکا، السودانی را برای سفر به واشنگتن و دیدار با رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید دعوت کرد.

دو طرف در این دیدار دوجانبه در ارتباط با مسائل اقتصادی، اصلاحات بانکی و مالی در عراق و موضوع مبارزه با پولشویی گفتگو کردند

نخست وزیر عراق روز گذشته برای سخنرانی در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کرده است.

کد مطلب 5889201

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    نظرات

    • یک مسلمان ۱۵:۵۰ - ۱۴۰۳/۰۴/۰۶
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      پاسخ
      آقای الکاظمی همتش این باشدکه کفار ازعراق بروندمسلمانان خودحل مسئله میکنندوجودامریکاباعث تنش وایجادجنگ است درمیزمذاکره بامریکا نباید نشست اسقاطیل راباینابود کرد

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