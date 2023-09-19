دعوت جو بایدن از نخست وزیر عراق برای دیدار در واشنگتن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه بغداد الیوم، «محمد شیاع السودانی» نخست وزیر عراق شامگاه گذشته با «برایان نلسون» معاون وزیرخزانه داری آمریکا در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، دیدار و گفتگو کرد.

در جریان این دیدار، این مقام آمریکایی به طور رسمی از طرف جو بایدن رئیس جمهور آمریکا، السودانی را برای سفر به واشنگتن و دیدار با رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید دعوت کرد.

دو طرف در این دیدار دوجانبه در ارتباط با مسائل اقتصادی، اصلاحات بانکی و مالی در عراق و موضوع مبارزه با پولشویی گفتگو کردند

نخست وزیر عراق روز گذشته برای سخنرانی در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کرده است.