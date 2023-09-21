به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «فؤاد حسین» وزیر خارجه عراق تاکید کرد: محمد شیاع السودانی نخست وزیر عراق برای سفر به روسیه قبل از پایان سال جاری برنامه ریزی می‌کند. ما نیز برای اجرای این سفر به زودی اقدام خواهیم کرد.

وی در ادامه افزود: با وجود تحریم‌های اعمال شده علیه مسکو و تغییرات سیاسی به وجود آمده بعد از جنگ اوکراین، روابط میان عراق و روسیه همچنان قدرتمند و مستحکم است.

فؤاد حسین تصریح کرد: روابط روسیه و عراق تاریخ طولانی داشته و همواره در سطوح بسیار خوبی بوده است اما جنگ در اوکراین بر تمام تحولات سیاسی تأثیر گذاشته و همانطور که می‌دانیم بر اثر این جنگ تحریم‌هایی علیه روسیه اعمال شده است.

وی همچنین تاکید کرد: قرار است محمد شیاع السودانی نخست وزیر عراق در جریان سخنرانی خود در نشست مجمع عمومی سازمان ملل در خصوص اوضاع داخلی این کشور و ضرورت تمرکز بر مسائل امنیت منطقه‌ای و جهانی صحبت کند.

۲ روز قبل نیز نخست وزیر عراق با «برایان نلسون» معاون وزیرخزانه داری آمریکا در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، دیدار و گفتگو کرد.

در جریان این دیدار، این مقام آمریکایی به طور رسمی از طرف جو بایدن رئیس جمهور آمریکا، السودانی را برای سفر به واشنگتن و دیدار با رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید دعوت کرد.

دو طرف در این دیدار دوجانبه در ارتباط با مسائل اقتصادی، اصلاحات بانکی و مالی در عراق و موضوع مبارزه با پولشویی گفتگو کردند. نخست وزیر عراق اخیراً برای سخنرانی در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کرده است.