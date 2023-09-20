مقایسه عملکرد تیم ملی کشتی آزاد نسبت به دور قبل/ افت نگران کننده

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی کشتی آزاد ایران در پایان مسابقات قهرمانی جهان، با کسب یک مدال طلای امیرحسین زارع در ۱۲۵ کیلوگرم، دو مدال نقره حسن یزدانی و امیرمحمد یزدانی به ترتیب در اوزان ۸۶ و ۷۰ کیلو گرم، یک مدال برنز محمد نخودی و کسب عنوان نایب‌قهرمانی تیمی به کار خود پایان داد.

در این دوره از مسابقات، تیم ملی کشتی آزاد برخلاف سال گذشته با ۱۰ کشتی‌گیر حضور پیدا کرد و به نظر می‌رسد به لحاظ مدال‌آوری و کسب نتیجه تیم شرایط بهتری داشته باشد، اما پیش‌بینی‌ها درست از آب درنیامد و تعداد مدال‌آوران و حتی امتیاز تیمی در این دوره نه تنها افزایش پیدا نکرد بلکه کاهش هم داشت.

تیم ملی آزاد ایران سال گذشته هم عنوان نایب‌قهرمانی جهان را به خود اختصاص داد، با این تفاوت که رحمان عموزاد و کامران قاسم‌پور در ۶۵ و ۹۲ کیلوگرم به مدال طلا رسیدند، رضا اطری در ۶۱ کیلوگرم، محمد نخودی در ۷۹ کیلوگرم و حسن یزدانی در ۸۶ کیلوگرم مدال نقره، یونس امامی در ۷۴ کیلوگرم و امیرحسین زارع در ۱۲۵ کیلوگرم مدال برنز گرفتند تا ایران با کسب ۱۵۰ امتیاز نایب‌قهرمان جهان شود. سال گذشته در جریان مسابقات قهرمانی جهان، روس‌ها حضور نداشتند و تیم کشتی آمریکا در غیاب روس‌ها موفق به کسب عنوان قهرمانی شد و تیم ایران هم در جایگاه نایب‌قهرمانی قرار گرفت. در این دوره از رقابت‌ها باز هم آمریکا در رده بندی تیمی با کسب ۱۴۸ امتیاز قهرمان شد و تیم ایران هم با کسب ۱۱۰ امتیاز به عنوان نایب قهرمانی دست یافت. تیم گرجستان نیز با ۸۰ امتیاز در جایگاه سوم ایستاد.

افت محسوس اطری در جهانی

رضا اطری نماینده ایران در ۶۱ کیلوگرم اولین حذف شده تیم ملی در این دوره از رقابت‌ها لقب گرفت. برخلاف دوره گذشته که اطری موفق شده بود به مدال نقره مسابقات جهانی ۲۰۲۲ دست پیدا کند، در این دوره او پس از استراحت در دور اول، برابر کشتی‌گیر ژاپنی قرار گرفت و در کمال ناباوری با نتیجه یک بر یک شکست خورد و از دور رقابت‌ها حذف شد.

یزدانی به نقره بسنده کرد

امیرمحمد یزدانی دیگر نماینده ایران در این دوره از مسابقات بود. البته نام امیرمحمد در مسابقات جهانی سال گذشته هم در لیست بود اما به خاطر اینکه به سر وزن نرسید این مسابقات را از دست داد. یزدانی در این دوره از مسابقات شروع خوبی داشت و توانست به مرحله فینال رسید. او در دور اول با نتیجه ۱۱ بر ۱ «پاتریک اولنزین» از لهستان را مغلوب کرد. وی در دور دوم با نتیجه ۶ بر صفر «ماگومد خانیف» از آذربایجان را از پیش رو برداشت و راهی مرحله یک چهارم نهایی شد. یزدانی در این دیدار «ارنظر آکماتالیف» دارنده مدال نقره و برنز جهان از قرقیزستان را با نتیجه ۱۰ بر صفر از پیش رو برداشت و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این دیدار با نتیجه ۱۳ بر ۲ مقابل «رمضان رمضان اف» کشتی گیر روسی الاصل و دارنده مدال نقره اروپا از بلغارستان پیروز شد و به دیدار فینال راه یافت. در نهایت یزدانی در مرحله فینال با نتیجه ۸ بر ۵ مغلوب «رترفورد» آمریکایی شد و به مدال نقره رسید.

یزدانی باز هم از پس تیلور برنیامد

بدون شک راند ششم مبارزه حسن یزدانی و دیوید تیلور از جذاب‌ترین رقابت‌های این دوره از مسابقات بود. یزدانی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با «لاورنس» از استرالیا مبارزه کرد و با برتری ۸ بر ۲ و در نهایت با ضربه فنی به پیروزی رسید. او در دومین مبارزه خود برابر «بات اردن بیامباسورین» از مغولستان ۱۱ بر صفر و با ضربه فنی به پیروزی رسید و راهی مرحله بعد شد. او در مرحله یک چهارم نهایی با «مایلز ناظم امینه» دارنده مدال برنز المپیک از سن مارینو مبارزه کرد و با برتری ۷ بر ۲ برابر این کشتی گیر راهی مرحله نیمه نهایی شد. یزدانی در نیمه نهایی به مصاف «جاورایل شاپیف» از ازبکستان رفت و با برتری ۱۰ بر صفر برابر این حریف فینالیست شد.

در مرحله فینال جدال یزدانی و تیلور در وقت اول تماشایی و جذاب بود و هر چند کشتی گیر آمریکایی ۵ بر ۳ برنده این وقت شد اما رأی داوران روی چلنج مربی حریف تأثیرگذار بود و دادن امتیاز بیشتر به تیلور مورد اعتراض تماشاگران حاضر در سالن قرار گرفت. در وقت دوم با وجود اینکه حسن یزدانی تلاش زیادی کرد اما این تیلور بود که یک خاک دیگر از حریف خود گرفت و ۷ بر ۳ از حریف ایرانی پیش افتاد و در شرایطی که یزدانی تلاش کرد تا امتیازات عقب افتاده را جبران کند، در ثانیه‌های پایان ضربه فنی شد و به مدال نقره رسید و دیوید تیلور هم به مدال طلا رسید. به این ترتیب یزدانی باز هم نتوانست مقابل این حریف آمریکایی خود به مدال خوش‌رنگ طلا برسد و مدال نقره سال گذشته خود را دوباره تکرار کرد.

نقره‌ای که رنگ عوض کرد

در وزن ۷۹ کیلوگرم، محمد نخودی نماینده ایران در این دوره از مسابقات بود. او سال گذشته در مرحله فینال مسابقات قهرمانی جهان مقابل جردن باروز افسانه‌ای شکست خورد و به مدال نقره مسابقات رسید. در این دوره از رقابت‌ها جردن باروز حضور نداشت ولی با این حال نخودی هم نسبت به سال گذشته افت کرد و مدال نقره‌ای مسابقات جهانی او به برنز تبدیل شد. او پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۹ بر ۴ «رمضان ساری» از ترکیه را شکست داد. وی در دور بعد و در مرحله یک چهارم نهایی با نتیجه ۵ بر ۲ مغلوب «احمد عثمان اف» از روسیه شد و با توجه به حضور حریفش در دیدار فینال، به گروه بازنده‌ها رفت. وی در این گروه با نتیجه ۵ بر ۱ «احمد ماگومدوف» از مقدونیه را از پیش رو برداشت و به دیدار رده بندی راه یافت. نخودی در این دیدار با نتیجه ۱۰ بر صفر «اورخان عباس اف» از آذربایجان را شکست داد و به مدال برنز رسید.

رحمان بی‌رحم بی‌مدال ماند

سال گذشته در جریان مسابقات جهانی صربستان، رحمان عموزاد نماینده کشتی آزاد در وزن ۶۵ کیلوگرم به مدال طلای این مسابقات رسید. این کشتی‌گیر جوان مازنی در مسابقات جهانی سال گذشته به دلیل عملکرد قابل قبولی که داشت لقب پدیده کشتی مسابقات را هم به خود اختصاص داد. رحمان در این دوره از مسابقات جهانی باز هم در لیست مسافران صربستان حضور داشت و همه اهالی کشتی امیدوار به تکرار قهرمانی او در جهان بودند، اما شکست لحظه آخر او همه امیدها را نقش بر آب کرد و به این ترتیب عموزاد از صعود به فینال بازماند. البته او در مرحله رده‌بندی هم نتوانست کاری از پیش ببرد ومقابل حریف روس خود شکست خورد و حتی از کسب مدال برنز هم بازماند.

البته با توجه به اینکه اتحادیه جهانی شرایط کسب سهمیه المپیک پاریس را پیش از این اعلام کرده بود که نفرات اول، دوم و سوم مشترک رقابت‌های جهانی بعلاوه نفر برتر دیدار رو در رو بین نفرات پنجم مشترک این رقابت‌ها می‌توانند سهمیه المپیک را کسب کنند، رحمان عموزاد به مصاف «ماکسیم ساکولتان» دیگر نفر پنجم این مسابقات رفت و با نتیجه ۱۰ بر صفر در این دیدار به برتری دست یافت و سهمیه المپیک پاریس را برای تیم ملی کشتی آزاد کسب کرد.

عملکرد ضعیف و شکست در لحظات پایانی رحمان عموزاد پیش از گذشته نشان داد شرایط در کشتی آزاد خوب نیست و تمامی این شکست‌ها در سال المپیک نگرانی‌های زیادی به وجود آورده است.

زارع تاج پادشاهی را پس گرفت

تنها کشتی‌گیری که در این دوره از مسابقات پیشرفت محسوسی داشت، امیرحسین زارع نماینده وزن ۱۲۵ کیلوگرم بود. زارع سال گذشته در جریان مسابقات جهانی به مدال برنز رسید اما در این دوره از مسابقات پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۷ بر ۲ «دزیانیس خرامیانکوف» از بلاروس را از پیش رو برداشت. وی در دور سوم مقابل «یونووان اسمیت» از پورتوریکو با نتیجه ۱۰ بر صفر از پیش رو برداشت و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. زارع در این مرحله با نتیجه ۱۱ بر ۴ «دانیل لیگتی» از مجارستان را مغلوب کرد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. زارع در این مرحله با نتیجه ۴ بر صفر از سد «طاها آکگول» قهرمان المپیک و جهان از ترکیه گذشت و با جبران شکست سال گذشته، راهی دیدار فینال شد. او در دیدار فینال به مصاف حریف «پتروشوویلی» از گرجستان رفت و با نمایشی مقتدرانه حریف خود را ۱۱ بر صفر شکست داد و به مدال طلا دست پیدا کرد تا تنها مدال طلایی ایران در این دوره از مسابقات لقب بگیرد.

در دیگر اوزان کشتی آزاد، یونس امامی، میلاد والی‌زاده، امیرعلی آذرپیرا و مجتبی گلیج هم نتوانستند آورده‌ای برای تیم ملی کشتی آزاد داشته باشند و از دور رقابت‌ها حذف شدند. در نهایت تیم ملی کشتی آزاد با کسب تنها یک طلا، دو نقره و یک برنز به کار خود پایان داد در حالی که سال گذشته همین تیم، دو مدال طلای رحمان عموزاد و کامران قاسم‌پور، ۳ مدال نقره رضا اطری، محمد نخودی و حسن یزدانی و همچنین کسب دو مدال برنز یونس امامی و امیرحسین زارع را به دست آورده بود.

نتایج کشتی آزاد در سال منتهی به المپیک باید برای مسئولان فدراسیون و کادر فنی زنگ خطری باشد تا با تدابیر لازم و البته تمرینات و برنامه ریزی بهتر وضعیت فنی و ذهنی کشتی گیران را به روزهای خوب شان برگردانند.