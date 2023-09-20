جمشید جاهدزاده در گفت‌و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در سال‌جاری و با حمایت از طرح‌های کارآفرینی و اشتغالزایی، ۶۸ خانوار تحت حمایت این نهاد در شهرستان انگوت خودکفا شدند.

وی تصریح کرد: با توجه به برگزاری جشن خودکفایی استان در هفته آینده، تلاش کردیم تا مشخصات خانوارهای خودکفا شده این نهاد انقلابی را به مسئولان استانی اعلام کنیم.

رئیس کمیته امداد شهرستان انگوت گفت: در این حوزه هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی تا پایان سال رسیدن به تعهد ابلاغی به شهرستان است که با این روند و همراهی بانک‌های عامل در پرداخت منابع و تسهیلات، امیدواریم به اهداف مورد نظر دست پیدا کنیم.

جاهدزاده افزود: در بحث اشتغال معرفی ۶۶ مددجو را با طرح‌های متنوع اشتغالزایی به بانک‌های عامل شاهد بودیم که تسهیلات پیش‌بینی شده برای این طرح‌ها هشت میلیارد و ۴۷۰ میلیون تومان است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: از ابتدای امسال تاکنون از این تعداد طرح معرفی شده به بانک‌های عامل، ۳۴ مددجو از تسهیلات مناسب بهره‌مند شده‌اند که رقم پرداختی به آنها سه میلیارد و ۴۳۰ میلیون تومان بوده است.

جاهدزاده اقدام مناسب کمیته امداد را در برگزاری دوره‌های آموزشی و مهارتی یادآور شد و اضافه کرد: این دوره‌های آموزشی تحکیم و تثبیت اشتغال شکل گرفته را فراهم می‌آورد.

وی یادآور شد: با همکاری جهاد دانشگاهی، ۱۹ دوره آموزشی و مهارتی برای کارآفرینان و کارجویان در شهرستان انگوت برگزار شده که معروف‌ترین این دوره‌ها در حوزه آموزش و مهارت‌افزایی جوراب‌بافی بوده است.

جاهدزاده بیان کرد: تمام تلاش برای این است تا در کنار رونق‌بخشی به کسب و کار مددجویان، در تحقق شعار سال که «مهار تورم و رشد تولید» است، بتوانیم منویات مقام معظم رهبری را جامه عمل بپوشانیم.

رئیس کمیته امداد شهرستان انگوت ادامه داد: در کنار تأمین مسکن، اصلی‌ترین مأموریت در سال‌جاری تحقق فرصت‌های اشتغال برای جامعه هدف است که در این باب اقدامات و فعالیت‌های مناسبی را شاهد هستیم.