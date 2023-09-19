به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، رسانههای ارمنستان به نقل از یک مقام قضائی قرهباغ گزارش دادند که در نتیجه درگیریهای روز سهشنبه و حملات ارتش جمهوری آذربایجان دستکم ۲۷ نفر در قرهباغ کشته شدند.
به گفته مقام نظامی قره باغ، حداقل دو تن از کشته شدگان غیرنظامی بودند.
جدای از آن، به گفته رسانههای ارمنستان، بیش از ۲۱۰ نفر از جمله ۱۲ کودک زخمی شدند.
از سوی دیگر همزمان با آغاز حملات ارتش جمهوری آذربایجان به منطقه قره باغ، نمایندگان پارلمان اروپا در بیانیهای خواستار تجدیدنظر بروکسل در روابط با جمهوری آذربایجان شدند.
در بیانیه صادره از سوی نمایندگان پارلمان اروپا در این خصوص آمده است که آنها خواستار اعمال تحریمهایی علیه باکو به دلیل تحولات امروز در قره باغ شدهاند.
پارلمان اروپا این درخواست را از شورای اتحادیه اروپا به دلیل اقدامات نظامی امروز باکو در قره باغ مطرح کرده است.
ساعاتی پیش رسانههای ارمنستان با انتشار تصاویری اعلام کردند که نیروهای جمهوری آذربایجان شهر «خانکندی»، مرکز منطقه قرهباغ را گلولهباران کردند. وزارت دفاع ارمنستان نیز با انتشار بیانیهای اعلام کرد که نیروهای جمهوری آذربایجان با سلاحهای دقیق مواضع نظامی ما را بمباران کردند.
عملیات نظامی نیروهای نظامی جمهوری آذربایجان در منطقه قره باغ از بعدازظهر روز سه شنبه آغاز شد. روسیه، اتحادیه اروپا، فرانسه و آلمان نیز در بیانیههای جداگانه ای از باکو خواستند تا این عملیات نظامی را متوقف کند.
به نظر میرسد یکی از اهداف جمهوری آذربایجان از عملیات نظامی امروز اعمال فشار به ارمنستان و تلاش برای ایجاد دالان زنگزور است؛ جمهوری اسلامی ایران بارها در بالاترین سطح نظامی و سیاسی هشدار داده که ایجاد دالان زنگزور و هر گونه اقدام برای ایجاد تغییرات ژئوپلتیکی در شمالغربی ایران خط قرمز جمهوری اسلامی ایران به شمار میرود.
همچنین، به دنبال آغاز عملیات نظامی روز سه شنبه نیروهای مسلح جمهوری آذربایجان به منطقه قره باغ، نخست وزیر ارمنستان با وزیر خارجه آمریکا رایزنی کرد.
در گفتگوی تلفنی «نیکول پاشینیان» نخست وزیر ارمنستان و «آنتونی بلینکن» وزیر امور خارجه آمریکا، آخرین تحولات اوضاع جاری در قره باغ پس از حمله جمهوری آذربایجان مورد بحث و بررسی طرفین قرار گرفت.
در بیانیه صادره از سوی دفتر نخست وزیر ارمنستان در این خصوص آمده است که طرفین بر رد توسل به زور و لزوم استفاده از سازو کارهای بین المللی به منظور کاهش تنش تاکید کردند.
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