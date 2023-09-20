ورزشکاران قمی کاروان ایران راهی مسابقات آسیایی هانگژو شدند

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه سه شنبه ورزشکاران و داوران استان قم با حضور استاندار، مدیر کل ورزش و جوانان استان و روئسای هیئت‌های ورزشی به مسابقات آسیایی هانگژو چین اعزام شدند.

سید محمد آقامیری ضمن تبریک حضور این ورزشکاران در مسابقات آسیایی بیان داشت: موضوعی که از اصل ورزش در تمام دنیا مهم‌تر است اخلاق و روحیه پهلوانی است.

وی ابراز داشت: ورزشکاران ایرانی و کشورهای اسلامی در میادین ورزشی با اخلاق حضور می‌یابند که این امر نشان از اهمیت این موضوع در بین ورزشکاران مسلمان است.

آقامیری افزود: حضور ورزشکاران قمی در کاروان مسابقات آسیایی سبب افتخار برای استان قم است و وقتی این عزیزان در میادین ورزشی افتخار آفرینی می‌کنند موجب خوشحالی مردم می‌شوند.

استاندار قم با بیان اینکه مسئولان باید برای حل مشکلات ورزشکاران به خصوص مسائل معیشتی و شغلی آنان اقدامات لازم را انجام دهند ابراز داشت: ورزشکاری که در عرصه قهرمانی فعالیت می‌کند نباید دغدغه مشکلات اقتصادی داشته باشد و داشتن شغل مناسب یکی از دغدغه‌های ورزشکاران است که باید حل شود.

وی با بیان اینکه امکانات لازم در راستای افتخارآفرینی ورزشکاران در رشته‌های مختلف باید فراهم شود ابراز داشت: یک ورزشکار باید بدون دغدغه به تمرین خود بپردازد و در این زمینه باید امکانات مورد نیاز برای وی فراهم شود تا در برابر رقیبان بتواند به پیروزی دست یابد.

امیر مهدی‌زاده در کاراته، حسن علی‌اکبری در بسکتبال، حسین گلستانه در والیبال نشسته حمید میرزایی‌نادر در کبدی، محمد محمدنژاد در بسکتبال با ویلچر از جمله ورزشکاران قمی و محمد فتحی‌راد در ووشو و سعید عباسی در کشتی و حسن ظهیری در فوتبال نیز ۳ داور اعزامی از استان قم به مسابقات آسیایی هانگژو چین هستند.