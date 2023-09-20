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۲۹ شهریور ۱۴۰۲، ۱۰:۰۵

اجرای طرح «آرامش در شهر» در کرمان

اجرای طرح «آرامش در شهر» در کرمان

کرمان- در آستانه بازگشایی مدارس و مراکز تحصیلی طرح «آرامش در شهر» در کرمان اجرا می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان کرمان از اجرای طرح سراسری «رامش در شهر» در آستانه بازگشایی مدارس و دیگر مراکز تحصیلی خبر داد.

سرهنگ علیرضا سوری گفت: پلیس در راستای افزایش رضایتمندی مردم طرحی را با عنوان «آرامش در شهر» قبل از شروع هفته فراجا و در آستانه بازگشایی مدارس با هدف پاکسازی مناطق از قبل شناسایی شده از لوث وجود خُرده فروشان مواد مخدر و ساماندهی معتادان متجاهر که بیشترین نارضایتی مردمی را به دنبال داشته اند اجرا خواهد کرد.

وی افزود: این طرح با شعار «شهر عاری از هرگونه معتاد متجاهر» بر اساس اقدامات اطلاعاتی در محله‌های از قبل شناسایی شده و با اولویت پاکسازی اطراف مدارس و دیگر مراکز فرهنگی و آموزشی از وجود معتادان متجاهر و خرده فروشان اجرا می‌شود که در این رابطه از معتمدین و مسئولان محلی و عموم افراد جامعه می‌خواهیم در راستای کاهش زمینه‌های گرایش به اعتیاد، همکاری لازم را با مجموعه انتظامی داشته باشند.

کد مطلب 5890101

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