اجرای طرح «آرامش در شهر» در کرمان

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان کرمان از اجرای طرح سراسری «رامش در شهر» در آستانه بازگشایی مدارس و دیگر مراکز تحصیلی خبر داد.

سرهنگ علیرضا سوری گفت: پلیس در راستای افزایش رضایتمندی مردم طرحی را با عنوان «آرامش در شهر» قبل از شروع هفته فراجا و در آستانه بازگشایی مدارس با هدف پاکسازی مناطق از قبل شناسایی شده از لوث وجود خُرده فروشان مواد مخدر و ساماندهی معتادان متجاهر که بیشترین نارضایتی مردمی را به دنبال داشته اند اجرا خواهد کرد.

وی افزود: این طرح با شعار «شهر عاری از هرگونه معتاد متجاهر» بر اساس اقدامات اطلاعاتی در محله‌های از قبل شناسایی شده و با اولویت پاکسازی اطراف مدارس و دیگر مراکز فرهنگی و آموزشی از وجود معتادان متجاهر و خرده فروشان اجرا می‌شود که در این رابطه از معتمدین و مسئولان محلی و عموم افراد جامعه می‌خواهیم در راستای کاهش زمینه‌های گرایش به اعتیاد، همکاری لازم را با مجموعه انتظامی داشته باشند.