شماره جدید «مدیریت ارتباطات» درباره هوش مصنوعی منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شماره ۱۶۰ ماهنامه «مدیریت ارتباطات» به تازگی با پروندهای درباره حدود هوش مصنوعی و تفاوتها و شباهتهایش با هوش طبیعی منتشر شد و روی پیشخان مطبوعات آمده است.
چندی پیش سلسلهنشستهایی به همت مدرسه تردید درباره مباحث میانرشتهای هوش مصنوعی برگزار شد و کوشید به سوالاتی از این دست پاسخ دهد که وقتی از هوش صحبت میکنیم، منظورمان چیست و خط مرز آن با مفاهیم همسایه همچون آگاهی، ذهن، احساسات و… کجاست؟ ملاک هوشمندی چیست و وقتی میگوئیم آیا هوش مصنوعی میتواند فکر کند، منظورمان از فکر کردن چیست؟ وقتی میگوئیم آیا میتواند احساس کند منظورمان از احساس چیست؟ و وقتی سوالمان این است که آیا میتواند آگاه باشد، منظور از آگاهی چیست؟
در بخشی از پرونده شماره ۱۶۰ ماهنامه «مدیریت ارتباطات» متن مکتوب بعضی از سخنرانیهای سلسلهنشست مذکور از جمله سخنرانی کاوه بهبهانی، پژوهشگر و مترجم فلسفه، میثم محمدامینی، مترجم و پژوهشگر فلسفه علم، هاله عسگرینیا، دانشجوی دکتری فلسفه در دانشگاه توئنته هلند، سعیده بابایی، پژوهشگر حوزه اخلاق هوش مصنوعی، ابوطالب صفدری، پژوهشگر حوزه اخلاق و فلسفه فناوری و یاسر خوشنویس پژوهشگر مطالعات علم و فناوری آمده است، سخنرانیهایی که در آنها تلاش شده است پرسشهایی بنیادین بررسی شود.
دیگر مطلب این شماره از «مدیریت ارتباطات» گفتوگوی امیرعباس تقیپور، مدیرمسئول ماهنامه با هادی خانیکی، استاد علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی است. خانیکی «گفتوگو» را بهترین راه علاج دردهای جامعه میداند، هرچند منظورش از این نوع گفتوگو، برخورداری طرفین از شرایط یکسان است؛ گفتوگویی که تاکید میکند باید اطمینان حاصل کنیم افرادی که به عنوان صاحب نظر دعوت میشوند، گفتوگو را القای حقیقتی از قبل تعیینشده در نظر نگرفته باشند. خانیکی در این گفتگو به سوالاتی از جمله این که «آیا گفتوگو در ایران به انسداد رسیده است یا خیر؟» پاسخ داده است.
از جمله دیگر مطالب شماره ۱۶۰ ماهنامه «مدیریت ارتباطات» مطلبی از میلاد نوری، مدرس و پژوهشگر فلسفه با عنوان «تودههای بیشکل» است که در آن به این سوال پاسخ داده است که رسانه چهطور افراد با هویتهای جدا و منفرد را به جماعتی همگن تبدیل میکند؟ همچنین رضا شاهنظر، آشنایی با پایتون و مزایای استفاده از آن در علم داده را در مطلبی با عنوان «این ابزار دوستداشتنی» بررسی کرده است.
شماره ۱۶۰ ماهنامه «مدیریت ارتباطات» در ۵۹ صفحه و قیمت ۱۲۰ هزار تومان عرضه شده است.
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