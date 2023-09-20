رئیس جمهور ماده واحده اعطاء مجوز صدور مدارک حوزوی را ابلاغ کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، آیت الله دکتر سیدابراهیم رئیسی رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، ماده واحده «اعطاء مجوز صدور مدارک حوزوی و واگذاری آن به مدیریتهای استانی و مراکز حوزوی به شورای عالی حوزههای علمیه» که در جلسه ۸۸۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است را برای اجرا ابلاغ کرد.
ماده واحده «اعطاء مجوز صدور مدارک حوزوی و واگذاری آن به مدیریتهای استانی و مراکز حوزوی به شورای عالی حوزههای علمیه» به شرح ذیل است:
شورای عالی حوزههای علمیه
مرکز مدیریت حوزههای علمیه
ماده واحده «اعطاء مجوز صدور مدارک حوزوی و واگذاری آن به مدیریتهای استانی و مراکز حوزوی به شورای عالی حوزههای علمیه» که در جلسه ۸۸۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بر اساس مصوبه جلسه ۴۱۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است؛ به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می شود:
ماده واحده شورای عالی حوزههای علمیه، به عنوان مرجع تعیین ضوابط و شرایط صدور مدارک حوزوی و واگذاری آن (صدور مدارک حوزوی) به مدیریتهای استانی و مراکز و مؤسسات و نهادهای حوزوی پس از احراز شرایط و ضوابط مقرر؛ محسوب میگردد و تمامی مدارک علمی صادره توسط مدیریت حوزههای علمیه استانی و مراکز و مؤسسات حوزوی که با مجوز شورای عالی حوزههای علمیه و پس از احراز شرایط لازم صورت گرفته است، دارای اعتبار قانونی بوده و دارندگان مدارک مذکور از مزایای قانونی آن برخوردار خواهند شد.
تبصره: مصوبات جلسات ۴۵۷ و ۸۴۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی به ترتیب تحت عنوان؛ «تسری مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره مدارک تحصیلی طلاب حوزه علمیه قم به طلاب حوزه علمیه خراسان» با اصلاحات بعدی آن و «تسرّی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص حوزههای علمیه به شورای سیاستگذاری حوزههای علمیه خواهران» به قوت و اعتبار خود باقی است و حکم این ماده واحده، متضمن نسخ آنها نخواهد بود.
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