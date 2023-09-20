دریافت 11 MB کد مطلب 5890172 https://mehrnews.com/x335dC ۲۹ شهریور ۱۴۰۲، ۱۱:۱۴ کد مطلب 5890172 فیلم سیاست فیلم سیاست ۲۹ شهریور ۱۴۰۲، ۱۱:۱۴ صحبتهای فرانک جمشیدی پژوهشگر دفاع مقدس در محضر رهبر انقلاب تصاویری از صحبتهای فرانک جمشیدی پژوهشگر دفاع مقدس در محضر رهبر انقلاب را مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط صحبتهای فرزند شهید بروجردی در محضر رهبر انقلاب واقعه دفاع مقدس یک واقع مهم و برجسته کشور است اجرای گروه سرود انقلابی نوجوانان در محضر رهبر انقلاب در دفاع مقدس از انقلاب و تمامیت ارضی کشور دفاع میشد رجزخوانی پرشور حسین طاهری در محضر رهبر انقلاب حضور ابراهیم حاتمی کیا در دیدار با رهبر معظم انقلاب مداحی حسین طاهری در محضر رهبر انقلاب دشمنان به دنبال تقدسزدایی از دفاع مقدس هستند برچسبها رهبر انقلاب اسلامی پژوهشگر دفاع مقدس هفته دفاع مقدس پیشکسوتان دفاع مقدس
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