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کد مطلب 5890172
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۲۹ شهریور ۱۴۰۲، ۱۱:۱۴

صحبت‌های فرانک جمشیدی پژوهشگر دفاع مقدس در محضر رهبر انقلاب

صحبت‌های فرانک جمشیدی پژوهشگر دفاع مقدس در محضر رهبر انقلاب

تصاویری از صحبت‌های فرانک جمشیدی پژوهشگر دفاع مقدس در محضر رهبر انقلاب را مشاهده می‌کنید.

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