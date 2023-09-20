تلاش برای توسعه فرهنگ رضوی در حوزه حکمرانی اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی سعیدی‌زاده صبح روز چهارشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام اظهار کرد: همایش علمی و پژوهشی حکمرانی اسلامی مبتنی بر فرهنگ و سیره رضوی در استان ایلام برگزار می‌شود.

وی اضافه کرد: برگزاری این همایش از سال گذشته کلید خورده است و همچنین مجوز همایش‌های علمی و پژوهشی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هم اخذ شده که یک رویکرد علمی پیدا کندو اعضای هیأت علمی این همایش با حضور اساتید برجسته دانشگاه به منظور ارتقای سطح علمی فعالیت‌های این بنیاد افزایش یافته است.

سعیدی‌زاده تصریح کرد: نگاه فراملی و جهانی به ارزش‌ها و نظام اسلامی داریم و تلاش داریم که تمدن ایرانی و اسلامی مبتنی بر فرهنگ رضوی در حوزه حکمرانی اسلامی را توسعه دهیم.

وی گفت: این بنیاد یک نهاد تخصصی در راستای توسعه و ترویج فرهنگ رضوی تبدیل شده و امروز توسعه فعالیت‌های خود را به سمت رویدادهای علمی، پژوهشی، رسانه‌ای و خبری توسعه داده است.

مدیرعامل بنیاد بین‌المللی فرهنگی و هنری امام رضا (ع) با تاکید بر اینکه باید زمینه اتصال جشنواره‌های فرهنگی را به فرهنگ رضوی ایجاد کنیم، افزود: امیدواریم بتوانیم در استان ایلام رویدادهای فرهنگی و هنری رضوی را با توجه به ظرفیت مهم مرز مهران، تردد زوار عتبات عالیات و اربعین حسینی از مرز مهران و ورود زوار عراقی از این مرز به کشور برای زیارت حرم رضوی فعال کنیم.