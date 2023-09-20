دستورالعمل سرآمدی فرهنگی اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، مهدی شهبازی، سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران در جلسه شورای معاونان فرهنگی دانشکده‌ها و دانشکدگان‌های دانشگاه تهران، با اعلام این خبر گفت: با توجه به مصوبه هیأت امنای دانشگاه در خصوص ارتقای کیفیت فعالیت‌های اعضای هیأت علمی دانشگاه و نحوه تقدیر از وی، دستورالعمل اجرایی انتخاب سرآمدان فرهنگی دانشگاه تهران به منظور هماهنگی و یکپارچه‌سازی «انتخاب سرآمدان فرهنگی دانشگاه تهران» تدوین شد.

وی از تدوین کتاب، مقاله و تولید اثر بدیع و ارزنده هنری با رویکرد اسلامی در حوزه‌های فرهنگی، تربیتی و اجتماعی؛ مسئولیت‌پذیری در اصلاح و هدایت نگرش‌های مطلوب فرهنگی و مشارکت با انجام فعالیت‌های فرهنگی، تربیتی و اجتمعی و با عناوین مشابه برای کلیه اقشار دانشگاهی؛ کسب جوایز فرهنگی؛ طراحی و مشارکت فعالانه در برگزاری کرسی‌های آزاد اندیشی، نقد و نظریه‌پردازی با تأیید مرجع ذی‌صلاح؛ برگزاری نمایشگاه آثار و کارگاه هنری با رویکرد فرهنگی- اسلامی- ایرانی و شرکت در کارگاه‌های دانش‌افزایی و توانمندسازی اعضای هیأت علمی در زمینه‌های فرهنگی، تربیتی و اجتماعی به عنوان برخی معیارهای مهم در این آئین‌نامه نام برد.

سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران بر اجرای دقیق ویژه‌برنامه‌های آغاز سال تحصیلی و استقبال از نودانشجویان (دانشجویان ورودی جدید) تاکید کرد و گفت: برنامه‌ریزی‌های فرهنگی که در تابستان صورت گرفته است با رویکردی خردمندانه و منسجم در دانشکده‌ها و مراکز وابسته به دانشگاه تهران اجرا می‌شود تا با همگرایی و هم‌افزایی در واحدهای مختلف، شاهد اثربخشی بیشتر فعالیت‌های فرهنگی در دانشگاه باشیم.

شهبازی با ابلاغ مأموریت تدوین تقویم فرهنگی جلسات شورای فرهنگی دانشکده‌ها و دانشکدگان‌های دانشگاه تهران، ضرورت و اهمیت برگزاری منظم جلسات شورای فرهنگی در سطح واحدهای دانشگاهی را برشمرد و بیان داشت: از اعضای شورای فرهنگی واحدهای دانشگاهی انتظار می‌رود تا در راستای تاکید ویژه رئیس دانشگاه تهران مبنی بر استخراج کدهای اخلاق حرفه‌ای در دانشگاه به صورت فعال و مؤثر عمل کنند و پیشنهادهای خود را به معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه منتقل نمایند.

در این جلسه، معاونین فرهنگی و اجتماعی دانشکده‌ها و دانشکدگان نظرات، پیشنهادات و موضوعاتی را پیرامون سال تحصیلی جدید، قوانین و مقررات دانشگاه، آئین‌نامه‌های انضباطی و انجمن‌های علمی و … مطرح نمودند.