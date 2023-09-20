به گزارش خبرنگار مهر، «قاسم عمو عابدینی» روز چهارشنبه در جلسه کارگروه آمایش و مدیریت تحول در آموزش عالی آذربایجان شرقی، افزود: در حال حاضر ۲ هزار و ۱۶۰ واحد دانشگاهی و آموزش عالی در کشور وجود دارد و کاهش واحدهای دانشگاهی ضرورت ارتقاءبخشی به وضعیت آموزش عالی در کشور است.

وی با اشاره به لزوم اجرای دقیق طرح آمایش آموزش عالی، اظهار کرد: هم اکنون رتبه دانشگاه تبریز در جهان بین ۸۰۰ و ۷۰۰ است که اگر طرح آمایش اجرا و دانشگاه‌های آذربایجان شرقی تجمیع شوند، این رتبه به ۱۰۰ تا ۲۰۰ ارتقا پیدا می‌کند.

عموعابدینی با اشاره به اینکه بخشی از علوم پایه، کشاورزی و علوم انسانی مشمول طرح آمایش آموزش عالی نیستند و همچنان به رویه قبلی، فعالیت‌های خود را ادامه می‌دهند، افزود: با وجود اینکه بسیاری از رشته‌ها بازار کار ندارند یا تعداد محدودی جذب می‌شوند، باز هم در دانشگاه‌ها تدریس می‌شوند و به همین دلیل تاکنون یک هزار و ۱۰۰ رشته را در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد حذف کرده‌ایم.

وی در ارتباط با ماموریت‌گرایی دانشگاه‌ها، گفت: برخی از دانشگاه‌ها به رغم کوچک بودن، به علت داشتن تخصص و ظرفیت در یک موضوع خاص تا مقطع دکتری نیز حمایت می‌شوند، اما قرار نیست همه دانشگاه‌ها هر نوع مأموریتی را برای خود تعریف کنند.

عموعابدینی خطاب به رؤسا و نمایندگان دانشگاه‌های آذربایجان شرقی، اظهار کرد: همه شما باید ابتدا منافع ملی را در نظر بگیرید و این طور نباشد که تمرکزتان تنها بر روی دانشگاه متبوع خود باشد که بر همین مبنا نباید کاری کنیم که با فارغ التحصیلان بیکار عصبانی مواجه شویم.

وی کیفیت و توانمندی دانشجویان را خط قرمز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خواند و یادآور شد: اساس آموزش عالی باید بر مبنای حکیم پروری باشد تا دانشگاه‌ها به سمت تمدن سازی حرکت کنند.

معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به اینکه نخستین بار است که در طول تاریخ قبل و بعد از انقلاب اسلامی قصد داریم در قالب طرح آمایش اختیارات را به استان‌ها بدهیم تا برخلاف همیشه که از مرکز تصمیمی اتخاذ و ابلاغ می‌شود، این بار خود استان‌ها با محوریت مرکز استان تصمیم بگیرند، گفت: کشورهای بزرگ دنیا به حقیقت حدیث «العلم سلطان» امام علی (ع) پی برده‌اند و از طریق تولید علم و فناوری، برای مردم خود رفاه، ثروت و قدرت به ارمغان می‌آورند و ما نیز باید در همین مسیر حرکت کنیم.

عموعابدینی با طرح این سوال که آیا واقعاً دانشگاه‌های ما به صورت ۱۰۰ درصدی منطبق با تمدن ایرانی- اسلامی هستند؟، گفت: بر اساس بررسی‌های انجام شده با توجه به وضعیت فعلی دانشگاه‌ها، ما از مسیر اصلی که عبارت است از قرار گرفتن در ریل تمدن سازی دور شده‌ایم و باید تحولی در ساختار، برنامه‌ها، شاخص‌ها ایجاد کنیم.

وی خاطرنشان کرد: باوجود اینکه نخستین دانشگاه دنیا در ایران به وجود آمده و ما از نظر تعالیم اسلامی و تمدن ایرانی مبتکر دانشگاه حکیم پرور هستیم، اما بسیاری از کشورهای دنیا از سال‌ها قبل دانشگاه‌های خود را به سمت استاد محوری، برنامه محوری، شاگرد پروری و حکیم پروری سوق داده‌اند، در حالی که هنر و حکمت هدیه ایرانی‌ها به دنیا است.