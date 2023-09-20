متن کامل مصوبات کمیسیون قضایی مجلس درباره لایحه عفاف و حجاب

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۲۹ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه یک فوریتی حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب (حمایت از سلامت اجتماعی) جهت تأمین زمان اجرای آزمایشی آن در دستورکار قرار گرفت و نمایندگان پیشنهاداتی درباره مدت زمان اجرای آزمایشی آن دادند.

با توجه به اینکه پیشنهادات نمایندگان برای اجرای آزمایشی این لایحه به مدت یک سال، دو سال، چهار سال، پنج سال و هفت سال رأی نیاورد، پیشنهاد کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس برای اجرای آزمایشی لایحه عفاف و حجاب به مدت سه سال در کشور تصویب شد. اکنون گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درباره لایحه عفاف و حجاب به شورای نگهبان ارسال خواهد شد و در صورت تصویب به مدت سه سال به صورت آزمایشی در کشور اجرا خواهد شد.

متن کامل این گزارش در زیر آمده است:

برای مشاهده جزئیات به اینجا مراجعه کنید