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۲۹ شهریور ۱۴۰۲، ۱۴:۱۴

فرمانده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد:

یادواره شهدای «شمال غرب» در کهگیلویه و بویراحمد برگزار می شود

یادواره شهدای «شمال غرب» در کهگیلویه و بویراحمد برگزار می شود

یاسوج_ فرمانده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد از برگزاری یادواره شهدای عملیات های «شمال غرب» کشور در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمید خرم دل ظهر چهارشنبه در آئین «جهاد مقاومت از دیروز تا امروز» افزود: حماسه آفرینی رزمندگان استان و تیپ ۴۸ فتح در مناطق شمال غرب محسوس بود.

وی ابراز داشت: در سال جاری یادواره شهدا و تجلیل از رزمندگان این عملیات‌ها برگزار خواهد شد.

فرمانده سپاه فتح استان از بازسازی عملیات «کربلای ۵» توسط تیپ ۴۸ فتح استان طی هفته دفاع مقدس خبر داد و اظهار کرد: بیش از ۴۵۰ عنوان برنامه در سراسر استان برای هفته دفاع مقدس پیش بینی شد.

وی افزود: کیفی سازی برنامه‌ها نیز دست در دستور کار قرار گرفته است

خرم دل اجتماع بزرگ جوانان نقش آفرین گام دوم انقلاب اسلامی، یادواره‌های شهدا، شب‌های شیدایی و خاطره گویی دفاع مقدس را از دیگر برنامه‌های این هفته دانست.

وی بر تبیین بیش از پیش ظرفیت‌ها و ارزش‌های دفاع مقدس در جامعه تاکید کرد و گفت: با نگاه به کیفی سازی، برنامه‌های غنی برای هفته دفاع مقدس استان دیده شده است.

کد مطلب 5890437

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