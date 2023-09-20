یادواره شهدای «شمال غرب» در کهگیلویه و بویراحمد برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمید خرم دل ظهر چهارشنبه در آئین «جهاد مقاومت از دیروز تا امروز» افزود: حماسه آفرینی رزمندگان استان و تیپ ۴۸ فتح در مناطق شمال غرب محسوس بود.
وی ابراز داشت: در سال جاری یادواره شهدا و تجلیل از رزمندگان این عملیاتها برگزار خواهد شد.
فرمانده سپاه فتح استان از بازسازی عملیات «کربلای ۵» توسط تیپ ۴۸ فتح استان طی هفته دفاع مقدس خبر داد و اظهار کرد: بیش از ۴۵۰ عنوان برنامه در سراسر استان برای هفته دفاع مقدس پیش بینی شد.
وی افزود: کیفی سازی برنامهها نیز دست در دستور کار قرار گرفته است
خرم دل اجتماع بزرگ جوانان نقش آفرین گام دوم انقلاب اسلامی، یادوارههای شهدا، شبهای شیدایی و خاطره گویی دفاع مقدس را از دیگر برنامههای این هفته دانست.
وی بر تبیین بیش از پیش ظرفیتها و ارزشهای دفاع مقدس در جامعه تاکید کرد و گفت: با نگاه به کیفی سازی، برنامههای غنی برای هفته دفاع مقدس استان دیده شده است.
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