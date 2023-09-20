دریافت 25 MB کد مطلب 5890493 https://mehrnews.com/x335n9 ۲۹ شهریور ۱۴۰۲، ۱۸:۳۶ کد مطلب 5890493 فیلم فرهنگ و اندیشه فیلم فرهنگ و اندیشه ۲۹ شهریور ۱۴۰۲، ۱۸:۳۶ گمشدهای که پیدا بود در تاریخ ۱۱ مرداد ماه سال ۱۴۰۲ در جریان تفحص شهدا در منطقه شلمچه عراق کتاب یکی از رزمندگان کشف شد. کپی شد مطالب مرتبط معرفی شهدا به مردم تنها به نصب عکس شهید ختم نشود ۳۵۰ برنامه همزمان با هفته دفاع مقدس در ساوه اجرا میشود یادواره شهدای «شمال غرب» در کهگیلویه و بویراحمد برگزار می شود دفاع از آرمانهای شهدا یک تکلیف سنگین است برچسبها تحقیق و تفحص تفحص شهدا تازه تفحص شده وزارت آموزش و پرورش شهدا دفاع مقدس
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