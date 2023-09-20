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کد مطلب 5890493
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۲۹ شهریور ۱۴۰۲، ۱۸:۳۶

گمشده‌ای که پیدا بود

گمشده‌ای که پیدا بود

در تاریخ ۱۱ مرداد ماه سال ۱۴۰۲ در جریان تفحص شهدا در منطقه شلمچه عراق کتاب یکی از رزمندگان کشف شد.

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