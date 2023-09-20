به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد حیدرزاده در گفت‌وگویی از انتشار کتاب «شرح وصیت‌نامه و ویژگی‌های مکتب شهید سردار قاسم سلیمانی» به عنوان جدیدترین اثر انتشارات خادم‌الرضا (ع) خبر داد و اظهار کرد: این کتاب در ۴۰۰ صفحه به قلم اندیشمند فرزانه دکتر اسماعیل منصوری لاریجانی به رشته تحریر درآمده و به مناسبت هفته دفاع مقدس به چاپ رسیده است.

وی با بیان اینکه این اثر ارزشمند در دو بخش شرح وصیت‌نامه و تبیین ویژگی‌های مکتب شهید سلیمانی گردآوری شده است، تصریح کرد: این کتاب دارای ۱۵ سرفصل کلی است که از جمله آنها می‌توان به «مبانی معرفت‌شناسی مکتب شهید سلیمانی»، «آداب سلوک اخلاقی و عرفانی در مکتب سلیمانی»، «مردم‌سالاری دینی و مکتب ولایی شهید سلیمانی» و «شهید سلیمانی، استراتژیست تمام عیار» اشاره کرد.

مدیر انتشارات خادم الرضا (ع) افزود: «تفکر بسیجی»، «صفات مدیران و مسئولان تربیت‌شده در مکتب شهید سلیمانی»، «گسترش فرهنگ تکلیف گرایی»، «کارکردهای آموزه‌های ولایی در گفتمان مهدویت»، «نظریه جهانی‌سازی و جبهه مقاومت»، «شهید سلیمانی از دیدگاه سرداران» و «توصیه به حفظ اصول انقلاب اسلامی» از دیگر سرفصل‌های این کتاب است.

حیدرزاده هدف از انتشار کتاب «شرح وصیت‌نامه و ویژگی‌های مکتب شهید سردار قاسم سلیمانی» را پیروی از فرمایش رهبر معظم انقلاب در حوزه جهاد تبیین عنوان کرد و گفت: مقام معظم رهبری بارها تعابیر بلندی در شأن و منزلت شهید سلیمانی داشتند و کلید واژه «مکتب شهید سلیمانی» را نیز برای اولین‌بار ایشان مطرح کردند و فرمودند: «شهید سلیمانی را به چشم یک فرد نگاه نکنیم، به چشم یک مکتب نگاه کنیم. این شهید عزیز را با چشم یک مکتب، یک راه، یک مدرسه درس‌آموز، با این چشم نگاه کنیم آن وقت اهمّیّت این قضیّه روشن خواهد شد.»

وی تصریح کرد: این اثر ارزشمند در راستای تبیین راهبردها و اندیشه‌های شهید سلیمانی به نگارش درآمده و به عنوان یک اثر جامع و کامل در دانشگاه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی تدریس خواهد شد.

مدیر انتشارات خادم الرضا (ع) تصریح کرد: بسیاری از مردم شهید سلیمانی را به عنوان فرمانده سپاه قدس می‌شناسند اما لازم بود اندیشه‌ها و تفکرات این شهید عزیز را به عنوان یکی از تربیت‌یافتگان مکتب امام خمینی (ره) به طور کامل واکاوی و تبیین کرد تا عموم جامعه و بویژه نسل‌های جوان شناخت کامل‌تری از سردار دل‌ها داشته باشند.