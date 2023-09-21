خبرگزاری مهر - گروه استانها: نان و غذای محلی «چزنک رغو»، نان سنتی در استانهای غرب کشور از جمله لرستان است که پخت سنتی آن روی «ساج» صورت میگیرد.
در لرستان بازار برخی شیرینیهای محلی در ایام مختلف سال از جمله سیزده بدر و ماه مبارک رمضان بسیار داغ میشود، در اغلب شهرها و روستاهای لرستان شیرینیهای متعددی بر سر سفره قرار میگیرد.
این شیرینیها با توجه به فصول مختلف و نوع مهیاکردن آن متنوع هستند، «چزنک» و «ساکی پز» را روی ساج (تابه) درست میکنند و به همین دلیل عموماً در فصل تابستان و بهار پخته میشود چون در این فصل زنان لر در فضای آزاد اقدام به درست کردن غذا و نان میکنند.
نان محلی «چزنک» به خاطر نیاز به مواد اولیه محدود و در دسترس همه، پخت آسان و سریع میتواند یک میان وعده همیشگی باشد.
عطا حسنپور مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی لرستان در این رابطه گفت: با پیگیریهای صورت گرفته شش اثر میراثفرهنگی ناملموس لرستان در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.
وی اظهار کرد: این آثار شامل چلنگری (آهنگری سنتی)، مهارت شیرینی سنتی ارده نخودی بروجرد، مهارت تهیه حلوا بلوط، مهارت پخت غذای محلی «چزنک» لرستان، مهارت پخت غذای محلی کماغینه و مهارت پخت نان قرصه به عنوان میراث ناملموس استان هستند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی لرستان ادامه داد: میراث فرهنگی صرفاً به آثار و بناهای تاریخی و همینطور مجموعهای از اشیای محدود نمیشود، بلکه شامل داراییها و ذخایر فرهنگی مردم جهان نیز میشود.
حسنپور خاطرنشان کرد: سنتهای شفاهی، هنرهای اجرایی و نمایشی، فعالیتهای جمعی، آئینها و جشنها، علوم و دانش طبیعی و فعالیتهای مرتبط با طبیعت، کیهان و صنعتگری سنتی به همراه تمام مهارتهای مربوط به تولید صنایعدستی سنتی، همگی بخشی از ذخایر فرهنگی محسوب میشوند که این ادارهکل در راستای حفاظت آز آنها تلاش خواهد کرد.
«چزنک» چگونه پخته میشود؟
بنابراین گزارش، «چزنک» یا «چزنک رغو» از نانهای سنتی خوشمزه بوده که پخت آن فوق العاده ساده است و میتوانید به راحتی در خانه یا طبیعت تهیه کنید. این نان بیشتر روی ساج تهیه میشود و شما میتوانید ساج را از بیرون تهیه کنید و یا اگر در دسترس نبود داخل یک تابه نچسب این نان خوشمزه را پخت کنید.
این نان سنتی بیشتر در استانهای لرستان، ایلام، کرمانشاه، کردستان تهیه میشود که نام مختلفی در این شهرها دارد.
پخت سنتی این نان از گذشته روی زغال و هیزم صورت میگیرد اما شما میتوانید روی گاز و حتی در فر نیز آن را طبخ کنید. اگر به نانهای نازک علاقه دارید «چزنک رغو» لرستانی را حتماً تهیه کنید زیرا مواد کاملاً در دسترسی دارد و میتوانید به عنوان یک میان وعده سالم آن را میل کنید.
این نان به دلیل داشتن شیره خرما یا انگور بسیار مقوی بوده و حتی میتوانید در وعده صبحانه نیز میل کنید.
۱. ابتدا آرد را الک کنید و به آن کمی نمک و زردچوبه اضافه کنید. در صورت تمایل میتوانید زیره و رازیانه را نیز به آرد اضافه کنید.
۲. آب ولرم را با حوصله و به آرامی به آرد اضافه کنید تا خمیری نرم داشته باشید و مراقب باشید تا خمیر سفت نشود.
۳. ساج را چند دقیقهای گرم کنید و در فضای خانه میتوانید از فر و اجاق گاز استفاده کنید.
۴. زمانی که فر یا ساج گرم شد سطح ساج را کمی روغن مالی کنید تا نان به ساج نچسبد.
۵. خمیر آماده شده را روی ساج یا ظرف روی اجاق گاز بریزید و پهن کنید.
۶. با چاقو یا ابزار تیز دیگری لبههای نان را از کناره ساج یا ظرف ببرید تا بتوانید نان را از ساج جدا کنید. هر دو طرف نان باید پف کند و رنگ آن طلایی شود.
۷. حالا نان آماده است آن را در ظرفی تکه تکه کنید. روی نان به مقدار دلخواه روغن محلی یا کره و شیره خرما بریزید و سرو کنید.
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