عقیم سازی ۴٠٠ قلاده سگ در دوگنبدان انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، غفار قنبری ظهر چهارشنبه در نشست شورای سلامت گچساران، افزود: ۳ نقطه در شهر دوگنبدان برای جمع آوری سگهای ولگرد پیش بینی شد و در کنار این موضوع، پاکسازی به لحاظ بیماری و عقیم سازی نیز انجام شده است.
وی با بیان اینکه موقعیت دو محل جمع آوری با گلایههایی همراه شد، اظهار کرد: جانمایی نقطهای دیگر برای محل جمع آوری سگهای ولگرد پیش بینی شده است.
معاون خدمات شهری شهرداری دوگنبدان با تاکید بر اینکه اقدامات مطلوبی برای جمع آوری سگهای ولگرد انجام شده است، ابراز داشت: بخشی از سگها نیز به عشایر تحویل داده شد.
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