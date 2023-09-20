حمله به هر نقطه از خاک عراق به مثابه حمله به تمام عراق است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الفرات نیوز، هادی العامری رئیس سازمان بدر عراق با بافل طالبانی رئیس حزب اتحادیه میهنی کردستان عراق و هیئت همراه او دیدار و گفتگو کرد.

هادی العامری در ابتدای این دیدار به شدت حمله به فرودگاه عربت در سلیمانیه که شماری بر اثر آن جان باختند را محکوم کرد.

رئیس ائتلاف فتح عراق در ادامه تاکید کرد: حمله به هر نقطه از خاک عراق به مثابه حمله به کل آن است.

وی مجدداً بر ضرورت خروج نیروهای خارجی از عراق تاکید کرد.

العامری بر ضرورت تقویت سامانه دفاع هوایی عراق در راستای حمایت از حریم هوایی آن و حاکمیت ملی عراق و واکنش به هر تجاوز خارجی تاکید کرد.

لازم به ذکر است که سرلشگر «یحیی رسول» سخنگوی نیروهای مسلح عراق در بیانیه‌ای اعلام کرده بود: روز دوشنبه یک پهپاد نظامی از مرز ترکیه وارد حریم هوایی عراق شد و فرودگاه عربت در استان سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق را بمباران کرد که در اثر آن سه نفر کشته و سه نفر دیگر نیز زخمی شدند.

وی تاکید کرد: این حمله نقض حاکمیت ملی، امنیت و تمامیت ارضی عراق و تهدیدی برای صلح و امنیت منطقه و جهان و همچنین نقض مفاد حقوق بین‌الملل و اصول و اهداف منشور سازمان ملل متحد است. این حملات مکرر مغایر با اصل روابط حسن همجواری بین کشورها و تهدیدی برای تضعیف تلاش‌های عراق جهت ایجاد روابط خوب و متوازن سیاسی، اقتصادی و امنیتی با همسایگان خود است.

فرودگاه عربت در استان سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق قرار دارد. نیروهای ائتلاف بین المللی چند ماه پیش آن را بازسازی کردند و به محل تمرین نیروهای وابسته به اتحادیه میهنی تبدیل شد.