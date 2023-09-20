واکنش اتحادیه اروپا به حمله پهپادی ترکیه به فرودگاه «عربت» عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شفق نیوز، اتحادیه اروپا به حمله پهپادی ترکیه به فرودگاه عربت در سلیمانیه عراق واکنش نشان داد.

امروز چهارشنبه اتحادیه اروپا تاسف خود در قبال بمباران هوایی فرودگاه عربت در جنوب شرق استان سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق را ابراز کرد.

بر اساس این گزارش، اتحادیه اروپا در بیانیه ای اعلام کرد: اتحادیه اروپا از تلفات جانی ناشی از حمله به فرودگاه عربت ابراز تاسف می کند.حمایت از یکپارچگی و حاکمیت ارضی عراق، در مقدمه توجهات سیاست خارجی اتحادیه اروپا بوده و هست.

لازم به ذکر است که سرلشگر «یحیی رسول» سخنگوی نیروهای مسلح عراق در بیانیه‌ای اعلام کرده بود: روز دوشنبه یک پهپاد نظامی از مرز ترکیه وارد حریم هوایی عراق شد و فرودگاه عربت در استان سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق را بمباران کرد که در اثر آن سه نفر کشته و سه نفر دیگر نیز زخمی شدند.

وی تاکید کرد: این حمله نقض حاکمیت ملی، امنیت و تمامیت ارضی عراق و تهدیدی برای صلح و امنیت منطقه و جهان و همچنین نقض مفاد حقوق بین‌الملل و اصول و اهداف منشور سازمان ملل متحد است. این حملات مکرر مغایر با اصل روابط حسن همجواری بین کشورها و تهدیدی برای تضعیف تلاش‌های عراق جهت ایجاد روابط خوب و متوازن سیاسی، اقتصادی و امنیتی با همسایگان خود است.

فرودگاه عربت در استان سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق قرار دارد. نیروهای ائتلاف بین المللی چند ماه پیش آن را بازسازی کردند و به محل تمرین نیروهای وابسته به اتحادیه میهنی تبدیل شد.