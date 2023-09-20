کوتاهی و قصور مدیران در حادثه سیل آستارا بررسی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی با اشاره به سیل اخیر در شهرستان آستارا ضمن ابراز همدردی و دلجویی با سیل زدگان و کسانی که از این حادثه دچار خسارت شدند به رئیس دادگستری آستارا دستور داد تا در امر امداد رسانی و کمکهای فوری سازمانها و دستگاههای مربوطه مساعدتهای لازم و پشتیبانی فوری در راستای رفع مشکلات شهروندان صورت گیرد.
رئیس شورای قضائی استان با بیان اینکه کوتاهی و قصور مدیران در این حادثه بررسی شود، گفت: در صورت احراز تخلف پرونده قضائی تشکیل شده و پس از رسیدگی، مجازاتهای قانونی برای آنان اعمال خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه دستگاههای خدمت رسان باید به نحو احسن به مردم خدمت رسانی کنند، تصریح کرد: دستگاههای نظارتی باید بر نحوه کمک رسانی و خدمات دهی نظارت دقیقی داشته باشند.
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