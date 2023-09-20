  1. استانها
  2. گیلان
۲۹ شهریور ۱۴۰۲، ۱۶:۳۱

رئیس کل دادگستری گیلان تأکید کرد؛

کوتاهی و قصور مدیران در حادثه سیل آستارا بررسی شود

کوتاهی و قصور مدیران در حادثه سیل آستارا بررسی شود

رشت- رئیس کل دادگستری گیلان با بیان اینکه کوتاهی و قصور مدیران در سیل آستارا بررسی شود، گفت: در صورت احراز تخلف پرونده قضایی تشکیل و مجازات‌های قانونی برای متخلفان در نظر گرفته خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی با اشاره به سیل اخیر در شهرستان آستارا ضمن ابراز همدردی و دلجویی با سیل زدگان و کسانی که از این حادثه دچار خسارت شدند به رئیس دادگستری آستارا دستور داد تا در امر امداد رسانی و کمک‌های فوری سازمان‌ها و دستگاه‌های مربوطه مساعدت‌های لازم و پشتیبانی فوری در راستای رفع مشکلات شهروندان صورت گیرد.‌

رئیس شورای قضائی استان با بیان اینکه کوتاهی و قصور مدیران در این حادثه بررسی شود، گفت: در صورت احراز تخلف پرونده قضائی تشکیل شده و پس از رسیدگی، مجازات‌های قانونی برای آنان اعمال خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه دستگاه‌های خدمت رسان باید به نحو احسن به مردم خدمت رسانی کنند، تصریح کرد: دستگاه‌های نظارتی باید بر نحوه کمک رسانی و خدمات دهی نظارت دقیقی داشته باشند.

کد مطلب 5890614

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • ناشناس IR ۰۹:۴۲ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۴
      0 0
      پاسخ
      من الان مستاجرم ازخونم آواره شدم ماشینم توی کوچه پرازآب شده بود آب رودخانه کوچه های رستمیان را مسعولین بیان تمیز کنن سد بزنن لایروبی کنن تا کی من باید آواره باشم تاکی اخه شما مسلمان نیستید غذا به دردمن نمیخورد از خونم آواره شدم به داد ما برسید😞😞
    • ناشناس IR ۰۹:۵۲ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۴
      0 0
      پاسخ
      الان چند روز هم باران گفتن میاد من از ترسم که بازسیل بیاد وکوچه پر آب بشه نمیرم ماشینم گه پرازآب شده خودمون با فامیلمون درآوددیم کسی ازمسعولین به ما کمک نکردن به داد کوچه های رستمیا ن برسن نشستن کاری هم نمیکنن فقط دارن حرف میزنن 😞😞😞😞 منتظرن خونه های مردم وکوچه ها پر از آب بشه بازهم کاری نمیکنن
    • ناشناس IR ۰۹:۵۹ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۴
      0 0
      پاسخ
      توی کوچه های رستمیان همسایمون مریض هستش خودش هم بیچاره پیرمرد دیابتی هست خونش با وسایلهاش نوی گل ولای مونده توی این گرونی فکر دوا درمان خودش باشه یا فکر اینکه زندگیش توی آبه مسعولین رسیدگی کنن رودخانه ها رو تمیز کنن لایروبی کنن نذارن واسه تابستان سال آینده تا اونوقت کی زنده است یا مرده
    • ناشناس IR ۱۰:۰۹ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۴
      0 0
      پاسخ
      رودخانه های شهر آستارا رو تمیز کنن هستن کوچه های رستمیان که رودخانه هست بیان تمیز کنن تا ما باز شاهد سیل نباشیم وراحتر بریم خونه هامون وزحمتمون به آشنایانمون نیفته خودشون مسعولین باشن میرن خونه کسی ۲ هفته یا بیشتر میمونن فقط حرف نزنن کمک کنن به مردم شریف آستارا همه ناراحت هستن کسی نیست از رنجش نگه
    • حبیب IR ۱۶:۳۰ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۴
      0 0
      پاسخ
      سلام اصلا به هیچ وجه به این شهر کوچک مرزی رسیدگی نمیشه در همه موردش از نظافت و زیبایی شهری گرفته تا رسیدگی به امور کارهای مردمی در اداراه ها شون ، اصلا اینگار هیچ مسئو لی نداره این شهر ، اول ورودی شهر وسط بلوار رو نگاه کنید فضای سبز که نیست کثافت بیداد میکنه ، جاهایی هستن خانوادهایی که امکانات زندگ

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها