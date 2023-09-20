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۲۹ شهریور ۱۴۰۲، ۱۷:۰۸

معاون علمی رئیس جمهور مطرح کرد؛

راه اندازی «شهر هوشمند مسکونی» برای فناوران در پارک پردیس

راه اندازی «شهر هوشمند مسکونی» برای فناوران در پارک پردیس

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور از راه اندازی شهر هوشمند مسکونی برای اسکان فناوران و نخبگان شاغل در پارک فناوری پردیس خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر, روح الله دهقانی فیروز آبادی در اجلاس سالانه پارک فناوری پردیس با اشاره به عملکرد پارک فناوری پردیس گفت: درپارک پردیس ۸ هزار متخصص در ۴٧٠ هکتار وسعت مشغول به فعالیت هستند.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور با اشاره به اینکه این پارک در سال گذشته رشد فروش ۴۲ میلیارد تومانی را ثبت کرد، گفت: به گفته کسانی که پارک های فناوری سایر کشورها را دیده اند، پارک فناوری پردیس از نظر توان و نیروی انسانی در سطح جهانی قرار دارد.

دهقانی ابراز امیدواری کرد که این پارک با تکمیل زنجیره ارزش و اتصال به بازارهای بزرگ و جریان های مالی خوب، به شهر نوآور تبدیل شود. امیدوارم در کنار این پارک شهر هوشمند مسکونی شکل بگیرد تا فناوران و افراد شاغل در این مجموعه در شرایط بهتری قرار بگیرند.

وی با اشاره به گردش مالی یک میلیاردی پارک در سال گذشته گفت: این پارک رونمایی از محصول را سالانه در برنامه خود دارد و این محصولات رونمایی شده در سال جاری شامل ١٢ محصول در حوزه های سلامت، دارو و تجهیزات پزشکی و تجهیزات مخابراتی است.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ضمن اشاره به اینکه با حمایت های صورت گرفته پارک فناوری پردیس به زودی به عنوان پارک برتر جهانی مطرح جهانی می تواند تاثیر گذار باشد، گفت: معاونت علمی در نظر دارد در راستای توسعه خطوط صادرات محصولات پارک و کمک به فضای رفاهی و امکانات رفاهی و اسکان نخبگان مستقر اقدام کند و اسکان در مجاورت پارک پردیس در شهر هوشمند پردیس خواهد بود.

کد مطلب 5890663
مهتاب چابوک

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