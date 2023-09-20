به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، هزاران نفر از ارامنه امروز چهارشنبه در فرودگاه «خان کندی» -فرودگاهی که برخی از نیروهای حافظ صلح روسیه در آن مستقر هستند- در مرکز قره باغ برای خروج از این منطقه تجمع کردند.

مقامات این منطقه از جمعیت ۱۲۰ هزار نفری قره باغ خواستند تا به فرودگاه هجوم نیاورند.

تصاویری از قره باغ هزاران نفر را در فرودگاه نشان می‌دهد که برخی از آنها کودکان خردسال به همراه دارند. آنها قصد خروج از این منطقه و تَرک آن را دارند.

روسیه گفته است که نیروهای حافظ صلح این کشور نقش خود را در کمک به غیرنظامیان انجام می‌دهند.

در بیانیه صادره از سوی وزارت دفاع روسیه در این خصوص آمده است: از آغاز درگیری‌های نظامی در قره باغ، نیروهای حافظ صلح روسیه ۳۱۵۴ نفر را از منطقه تخلیه کرده اند که از این تعداد ۱۴۲۸ نفر کودک بودند.

بیانیه مسکو در این خصوص ادامه می‌دهد: برای جلوگیری از ریختن خون انسان‌ها و رعایت قوانین بشردوستانه با باکو، ایروان و قره باغ تعامل مستمر برقرار است. از ساعت ۱۳:۰۰ امروز (به وقت محلی) هیچ موردی از نقض آتش بس در قره باغ گزارش نشده است.