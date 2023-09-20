به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزای اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه امروز چهارشنبه در بیانیه ای اعلام کرد: خودرو حامل نیروهای حافظ صلح روسیه در قره باغ هدف اصابت گلوله قرار گرفت.

بر اساس اعلام این خبرگزاری، در بیانیه صادره از سوی وزارت دفاع روسیه در این خصوص اضافه شده است: تعدادی از نظامی روس که در این خودرو بودند، کشته شدند.

بیانیه مسکو می افزاید: روز ۲۰ سپتامبر، خودرو حامل نیروهای حافظ صلح روسیه حین بازگشت از یک پُست دیده بانی در منطقه روستای Dzhanyatag، مورد شلیک سلاح های سبُک قرار گرفت.

این در حالیست که وزارت دفاع روسیه به مسببین این حادثه اشاره ای نکرده است.

در همین ارتباط، المیادین تعداد کشته شدگان روسیه در این حادثه را ۲ نظامی رسانه ای کرد.

مسکو تأکید کرد که برای روشن شدن ابعاد و جزئیات این حادثه، تیم تحقیقاتی شامل نمایندگان روسیه و جمهوری آذربایجان در محل حادثه مشغول فعالیت هستند.

در همین رابطه، وزارت دفاع جمهوری آذربایجان ساعاتی پیش با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که طبق شرایط توافق، مقامات جمهوری خودخوانده در قره‌باغ پذیرفتند که سلاح‌هایشان را تحویل دهند و مواضع نظامی خود در این منطقه را ترک کنند.

در بیانیه وزارت جمهوری آذربایجان آمده بود که باکو توقف عملیات نظامی در قره‌باغ را با این شرایط پذیرفته که «تشکیلات نیروهای مسلح ارمنستان و تشکیلات مسلح غیرقانونی ارمنستان مستقر در منطقه قره باغ جمهوری آذربایجان سلاح‌های خود را زمین گذاشته، مواضع رزمی و پست‌های نظامی را ترک کرده و کاملاً خلع سلاح می‌شوند. واحدهای نیروهای مسلح ارمنستان خاک آذربایجان (قره باغ) را ترک می‌کنند و در عین حال تمام سلاح‌ها و تجهیزات سنگین خود را تحویل می‌دهند.

بنابر اعلام این بیانیه «اجرای فرایندهای فوق با هماهنگی نیروهای حافظ صلح روسیه تضمین می‌شود.»

ساعاتی پیش برخی رسانه‌های ارمنی با استناد به منابع میدانی اعلام کردند که مقامات جمهوری خودخوانده قره‌باغ توافق کردند که گفت‌وگوها با باکو در شهر «یولاخ» جمهوری آذربایجان را آغاز کنند.