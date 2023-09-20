صرف ۷۰۰۰ میلیارد ریال برای تکمیل و تجهیز بیمارستان رازی قائمشهر

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد غلامی شامگاه چهارشنبه در آئین تجلیل از کارکنان نمونه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران که با حضور اعضا هیأت رئیسه، مدیران و کارکنان ستادی و شرکت وبیناری واحدهای تابعه سطح استان در سالن آیت‌الله کوهستانی برگزار شد، ضمن تجلیل از شخصیت شهیدان رجایی و باهنر گفت: تلاش باید بر مبنای اخلاص و کسب رضای خداوند باشد و باید به سطحی رسید که همانند این دو عزیز که مخلصانه و با دیدگاه جهادی کار کردند و در این راه به شهادت رسیدند بالاترین پاداش خداوند را به همراه داشته باشد.

غلامی با اشاره به ویژگی‌های کارمندان نمونه، گفت: جدا از توان تخصصی، مهارت و دانش، اخلاق، تعهد کاری، مسئولیت پذیری و تعامل با همکاران نیز باید از ویژگی‌های چشمگیر کارکنان باشد و نبود این خصوصیات در یک کارمند مسیر کاری را به رانت، زد و بند و فساد اداری و مالی منحرف می‌سازد.

غلامی گفت: دانشگاه در همه حوزه‌ها برای ۵ سال آینده برنامه استراتژیک دارد و تلاش ما این است تا بر مبنای این استراتژی که دارای ۱۴ سیاست و بیش از ۲۰۰ هدف راهبردی و ۴۰۰ هدف تخصصی است، فعالیت کنیم.

وی تاکید کرد؛ معیار اصلی انتخاب اعضای هیأت رئیسه، اخلاق بوده و از محل این تضمین به دنبال افراد متخصص و متعهد بوده و هستیم.

این مسئول به چالش‌های ایجاد شده در تأسیس دانشکده علوم پزشکی در غرب استان اشاره کرد و تصریح کرد، هدف ما رفع مشکلات مردم عزیز غرب استان و سهولت در دریافت خدمات بهداشتی درمانی و دسترسی راحت تر به این خدمات بوده است و از ابتدا با این هدف که ساختار سازمان مرکزی این دانشکده زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی مازندران باشد مسئله راه اندازی دانشکده علوم پزشکی غرب مطرح شد.

وی همچنین به طولانی شدن زمان احداث ساختمان جدید بیمارستان رازی قائمشهر اشاره کرد و افزود: پروژه‌های بیمارستانی مشابه در استان که آغاز عملیات ساخت آنها با این پروژه همزمان بوده مدت‌هاست که به بهره‌برداری رسیده‌اند ولی این پروژه طی ۱۷ سال فقط با دو هزار میلیارد ریال اعتبار تنها ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشت اما با اعتبار ویژه ای که در سفر ریاست جمهوری برای این پروژه تخصیص یافت و با حمایت وزارت بهداشت و پیگیری دانشگاه، این مجموعه درمانی با اعتباری بالغ بر هفت هزار میلیارد ریال طی دو سال اخیر تکمیل و تجهیز شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران تصریح کرد: تلاش ما احداث و اتمام بیمارستان ۱۱۰۰ تختخوابی است که قطعاً ثمرات بسیاری در حوزه سلامت استان مازندران دارد و حتی ارائه خدمات بین‌المللی را در پی خواهد داشت.

این مسئول متذکر شد: تمام تلاش ما بر آن است که در خدمت رسانی به مردم و رفع مشکلات حوزه سلامت استان هیچ کوتاهی نشود، البته طبیعی است در مسیر پر فراز و نشیب خدمت اشتباهاتی هم صورت گیرد اما تا زمانی که مسئولیت داریم تلاش خواهیم کرد تا با یاری خداوند متعال در ارائه خدمت به مردم شریف استان خدشه‌ای وارد نشود و این مسئله را بر خود تکلیف می‌دانیم.