تحصیل ۵۲ هزار دانش آموز کلاس اولی در مدارس هرمزگان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد قویدل اظهار داشت: شاهد حضور دانش آموزان کلاس اول ابتدایی در مدارس سراسر استان همزمان با سراسر کشور هستیم.

مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان اضافه کرد: حدود ۵۲ هزار دانش آموز پایه اول در قریب به ۲۱۰۰ کلاس درس در مدارس دولتی و غیردولتی فرآیند تعلیم و تربیت خودشان را از امروز شروع کردند.

این مقام مسئول با اشاره به اقدامات انجام شده در راستای پروژه مهر سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ افزود: در شورای آموزش و پرورش استان با دستور استاندار محترم بین همه ی فرمانداران و بخشداران و مناطق ۲۳ گانه همراهی خیلی خوبی نسبت به سالهای قبل اتفاق افتاد و این همدلی، یکپارپگی و همراهی باعث شد سال تحصیلی را با آمادگی بیشتر نسبت به سالهای قبل آغاز کنیم.

وی گفت: امسال توجه ویژه آموزش و پرورش استان به مدارس عادی دولتی بود و حدود ۵۰۰ واحد آموزشی در ایام تابستان، بهسازی، رنگ آمیزی، زیبا سازی، تعمیر و تجهیز شد.

قویدل اضافه کرد: با استفاده از طرح شهید عجمیان برای شاداب سازی مدارس اقدام شد و گروه های جهادی مختلف یاریگر آموزش و پرورش در زمینه پروژه مهر بودند.