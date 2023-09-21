قرارگیری در معرض مواد شیمیایی و افزایش ریسک دو نوع سرطان

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث لاین، محققان مواد شیمیایی موجود در پلاستیک و محصولات مراقبت شخصی مانند مواد پلی فلوروآلکیل (PFAS) را بررسی کردند.

این مواد شیمیایی به راحتی تجزیه نمی‌شوند و می‌توانند برای مدت طولانی در بدن باقی بمانند.

یک مطالعه جدید نشان داده است که افراد مبتلا به سرطان به میزان قابل توجهی سطوح بالاتری از مواد شیمیایی در بدن خود دارند.

این روند در میان زنان، به ویژه آنهایی که به ملانوم مبتلا شده بودند، بیشتر مشهود بود.

محققان می‌گویند قرار گرفتن در معرض برخی از مواد شیمیایی از جمله مواد پِر و پلی فلوروآلکیل (PFAS)، پارابن ها و فنل ها ممکن است در ایجاد سرطان‌های مرتبط با هورمون سینه، تخمدان، پوست و رحم نقش داشته باشد.

این مواد شیمیایی که معمولاً در پلاستیک‌ها و محصولات مراقبت شخصی یافت می‌شوند، "مواد شیمیایی برای همیشه" نامیده می‌شوند، زیرا به راحتی تجزیه نمی‌شوند و می‌توانند ماه‌ها تا سال‌ها در بدن باقی بمانند.

طبق این گزارش، این مواد شیمیایی پتانسیل ایجاد اختلال در عملکرد هورمون را دارند و باید به عنوان یک عامل خطر محیطی برای سرطان در نظر گرفته شوند.

دکتر «کنث اسپات» رئیس بخش طب محیطی، گفت: «این مطالعه اثرات سرطان زایی مواد شیمیایی PFAS را نشان می‌دهد.»

محققان نمونه‌های خون و ادرار افرادی را که در نظرسنجی ملی سلامت و تغذیه شرکت کرده بودند، ارزیابی کردند.

تیم تحقیقاتی غلظت هفت PFAS و ۱۲ فنل و پارابن را بررسی کردند.

آنها همچنین به تشخیص خود گزارش شده ملانوم همراه با سرطان‌های تیروئید، سینه، تخمدان، رحم و پروستات پرداختند.

آنها دریافتند که ترکیبات خاصی با افزایش خطر ابتلاء به ملانوم در زنان مرتبط است، اما در مردان نه.

آنها پی بردند که افزایش ترکیبات PFAS- به ویژه PFDE، PFNA و PFUA - با احتمال ۲.۰۷، ۱.۷۲ و ۱.۷۶ بیشتر در تشخیص ملانوم در زنان مرتبط است.

افزایش سطح PFNA با احتمال بیشتر ابتلاء به سرطان رحم مرتبط بود و افزایش PFUA با سرطان تخمدان مرتبط بود.