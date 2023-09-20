به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه به دنبال توافق دولت آذربایجان و نمایندگان ارامنه ساکن قره باغ اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران از توافق دولت آذربایجان و نمایندگان ارامنهی ساکن قره باغ برای توقف درگیریها در این منطقه ابراز خرسندی کرده و انتظار دارد بر گفت و گو و سازوکارهای مسالمت آمیز برای حل و فصل مسائل در چارچوب تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان تمرکز شود.
سخنگوی وزارت امور خارجه با تاکید بر اینکه جنگ جز ویرانی و گسترش نفرت حاصلی ندارد و ثبات و امنیت منطقه را به خطر میاندازد، ضمن استقبال از گفت و گوی میان باکو و نمایندگان ارامنه ساکن قره باغ تاکید کرد، دیگر دلیلی برای ادامهی درگیریها در منطقه وجود ندارد و امیدواریم پس از این شاهد هیچ جنگی در منطقه نباشیم.
کنعانی در پایان تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران خواستار احترام کامل به تمامیت ارضی و مرزهای شناخته شده ی بین المللی کشورهای منطقه بوده و معتقد است حقوق و امنیت ساکنان قره باغ نیز باید در این چارچوب تأمین شود و آمادگی خود را برای کمک به روند صلح دائمی و پایدار با حضور کشورهای منطقه اعلام داشته و تاکید میکند دخالت طرفهای ثالث در مسائل منطقه صرفاً منجر به پیچیدگی موضوعات شده و توافقات حاصله را به خطر میاندازد.
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