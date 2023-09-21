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۳۰ شهریور ۱۴۰۲، ۸:۰۹

رئیسی روز ملی ارمنستان را به مقامات این کشور تبریک گفت

رئیسی روز ملی ارمنستان را به مقامات این کشور تبریک گفت

آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در پیام‌های جداگانه‌ای فرارسیدن روز ملی ارمنستان را به رئیس جمهور و نخست وزیر این کشور تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله رئیسی در پیامی به «واهاگن خاچاتوریان» رئیس جمهور ارمنستان، ضمن تبریک فرارسیدن روز ملی این کشور به وی و مردم کشورش تصریح کرد: روند فزاینده گسترش همکاری‌ها در سال‌های اخیر، نشان‌دهنده چشم‌انداز مثبت و امیدوارکننده‌ای از آینده روابط فیمابین است که امیدوارم مناسبات دو کشور دوست و همسایه ایران و ارمنستان در سال‌های آتی در ابعاد مختلف، توسعه و تعمیق بیشتری یابد و مردم کشورهای‌مان از ثمرات و برکات آن بهره‌مند شوند.

رئیس جمهور همچنین در پیامی به «نیکول پاشینیان» نخست‌وزیر جمهوری ارمنستان، ضمن تبریک فرارسیدن سالگرد استقلال و روز ملی این کشور اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران در چارچوب سیاست همسایگی، خواستار ارتقای امنیت، همگرایی و رفاه در قفقاز جنوبی است و آمادگی دارد تا از همه ظرفیت‌های خود برای استقرار صلح و ثبات پایدار در این منطقه استفاده کند.

کد مطلب 5890874

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