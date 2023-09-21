چهارمین دستگاه «ام آر ای» دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در حال نصب است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد یزدان پناه صبح پنج شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در راستای تقویت زیرساختهای تخصصی و درمانی تأمین دستگاههای با تکنولوژی بالا، از اولویت برنامههای معاونت درمان است که به لطف خداوند توفیقات هم داشتهایم.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: امروز فنآوریهای پیشرفته سلامت نقش مهمی در تشخیص و درمان بیماریها دارند در این راستا دستگاههای تصویربرداری با تقویت مغناطیسی یا «ام آر آی» دستگاههای بسیار پیشرفتهای هستند که با دقت بالا انواع آسیبها، اختلالات و سکتهها را تشخیص میدهند و گام مؤثری در درمان بیماران محسوب میگردد.
وی تصریح کرد: خوشبختانه با پیگیریهای مستمر و با وزارت بهداشت یک دستگاه ام آر آی یک و نیم تسلا و ۳۲ کاناله با فنآوری ۲۰۲۳ باارزش ۷۰۰ میلیارد ریال تأمین شد.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر افزود: در حال حاضر شرکت پشتیبان در سایت مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیجفارس حضور دارند و مراحل آمادهسازی و نصب دستگاه در حال انجام است.
وی مطرح کرد: نکته قابلذکر اینکه همه اقلام موردنیاز توسط شرکت پشتیبانی تأمینشده و با دقت بالا در حال آمادهسازی جهت ورود و نصب میباشند
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اذعان داشت: انتظار داریم که بهزودی این دستگاه به مرحله بهرهبرداری برسد تا در چرخه خدمت قرار گیرد و ششمین دستگاه است که با بهرهبرداری از آن انتظار داریم صف انتظار به نحو چشمگیری کاهش یابد.
دکتر یزدان پناه خاطرنشان کرد: در خصوص استفاده از دستگاههای تشخیصی، ضرورت و مناسبت استفاده از آن بسیار مهم است این خدمت تنها با دستور پزشک و در صورت ضرورت تجویز میشود و استفاده بیش از ضرورتهای القایی میتواند موجب استهلاک دستگاه شود.
وی بیان داشت: در استان بوشهر تاکنون یک دستگاه ام آر آی وابسته به بخش خصوصی در شهر برازجان، یک دستگاه ام آر آی وابسته به سازمان تأمین اجتماعی در بیمارستان سلمان فارسی بوشهر، سه دستگاه ام آر آی در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی (در بیمارستان امام خمینی (ره) کنگان، بیمارستان شهید گنجی برازجان و بیمارستان آموزشی درمانی قلب بوشهر) وجود دارد که با راهاندازی این دستگاه تعداد ام آر آی استان بوشهر به شش دستگاه افزایش مییابد.
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