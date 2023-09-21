بشار اسد وارد چین شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «بشار اسد» رئیس جمهور سوریه امروز پنجشنبه در سفری رسمی وارد کشور چین شد.

بر اساس این گزارش، این نخستین سفر رئیس جمهور سوریه به چین بعد از گذشت نزدیک به ۲ دهه به شمار می‌رود.

سفر بشار اسد به چین بنا به دعوت رسمی شیء جین پینگ رئیس جمهور این کشور و به همراه اسما اسد همسر وی صورت می‌گیرد.

قرار است رؤسای جمهور ۲ کشور یک نشست مشترک در چین برگزار کنند. همچنین بشار اسد و هیأت همراه وی در این سفر دیدارها و نشست‌های مختلفی خواهند داشت.

فیصل المقداد وزیر خارجه، محمد سامر الخلیل وزیر اقتصاد، بثینه شعبان مشاور ویژه رئیس جمهور، ایمن سوسان معاون وزیر خارجه و محمد حسنین سفیر سوریه در چین رئیس جمهور کشورشان را در جریان این سفر همراهی می‌کنند. بر اساس گزارش رسانه‌ها، باتوجه به نقش چین در کمک به سوریه برای غلبه بر بحران اقتصادی، مقامات سوری گفته‌اند که این سفر «بسیار مهم» خواهد بود و اسد در یک مراسم رسمی با همتای چینی خود دیدار خواهد کرد. آخرین سفر بشار اسد به چین به سال ۲۰۰۴ برمی گردد.