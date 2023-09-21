۶۵ درصد مزارع گندم لرستان دیم است/‏‬تدوین دستورالعمل مدیریت تولید

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای حمایت‌های فنی از گندمکاران استان لرستان در سال زراعی پیش‌رو، جلسه کارگروه استانی تدوین دستورالعمل ترویجی مدیریت تولید گندم دیم استان روز پنج شنبه در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی لرستان برگزار شد.

این جلسه با حضور رئیس، معاون پژوهشی، رئیس بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی، محققین، کشاورزان و کارشناسان خبره مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی لرستان به منظور ارائه گزارش فعالیت‌ها و اقدامات مرتبط با برنامه جامع آموزشی-ترویجی ویژه الگوی کشت در سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ و همچنین تدوین برنامه جامع آموزشی- ترویجی ویژه‌ی الگوی کشت گندم دیم در سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ تشکیل شد.

افزایش تولید گندم مرهون به کارگیری ارقام پر محصول و مقاوم

کریم قربانی رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی لرستان گفت: بیش از ۶۵ درصد اراضی زیر کشت گندم استان دیم است.

وی با اشاره به افزایش تولید گندم در سال زراعی جاری بیان کرد: بخش قابل توجهی از این افزایش تولید در سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ مرهون به کارگیری ارقام پر محصول و مقاوم به بیماری‌ها و تنش‌های محیطی است که توسط مرکز تحقیقات معرفی شده‌اند.

قربانی افزود: تدوین دستورالعمل‌های فنی و ترویجی در جهت انتقال تجربیات، تطابق علوم تئوری و دستاوردهای تحقیقاتی با تجربیات عملی کشاورزان پیشرو با هدف انتقال دانش به جامعه بهره برداران حائز اهمیت است.

اهمیت رعایت زمان کاشت گندم

قربانی با تاکید بر موضوع رعایت زمان کاشت گندم گفت: علاوه بر آماده سازی زمین، استفاده مناسب و کافی از کودهای شیمیایی می‌تواند به افزایش عملکرد منجر شود.

وی تصریح کرد: به کشاورزان توصیه می‌شود ۱۰۰ درصد از کودهای فسفاته و پتاسه به اضافه ۸۰ درصد از کود ازته را هنگام کشت استفاده کنند.

یافته‌های جدید در اختیار زارعین قرار می‌گیرد

منوچهر سیاح فر رئیس بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی لرستان دستورالعمل و نحوه تهیه و تدوین دستنامه ترویجی مدیریت تولید گندم دیم را بیان کرد.

وی افزود: در راستای افزایش تولید در واحد سطح و همچنین ارتقای کیفیت گندم، در کنار استفاده از ارقام پرمحصول، سایر عملیات به زراعی به ویژه مدیریت بهینه مصرف کود و آب از ضروریات است تا بتوان به اهداف طرح خود اتکایی محصول گندم دست یافت.

سیاح فر تصریح کرد: وجود مؤسسات و مراکز تحقیقاتی کشور جایگاه ویژه ای در تولید علم زراعت گندم داشته و با وجود محققین صاحب نظر و مجرب توانسته‌اند همه ساله یافته‌های جدید را در اختیار کارشناسان اجرا برای انتقال به زارعین قرار دهند.

بنابراین گزارش، در این جلسه پیرامون نکات فنی بر اساس فهرست مطالب، هم اندیشی صورت گرفت و مقرر شد بر اساس نظرات فنی اعضا گروه گندم دیم، دستنامه برای استان لرستان تهیه کرده و در اسرع وقت به مؤسسه آموزش و ترویج ارسال شود.

کارشناسان در رابطه با موضوعات تناوب زراعی، آبیاری تکمیلی، تغذیه گندم در شرایط دیم، مهمترین علف‌های هرز در منطقه و اهمیت ارقام مناسب در منطقه به بحث و تبادل نظر پرداختند.