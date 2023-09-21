  1. استانها
  2. کردستان
۳۰ شهریور ۱۴۰۲، ۱۱:۴۵

آغاز مسابقات قهرمانی بازی های ویدئویی در کردستان

آغاز مسابقات قهرمانی بازی های ویدئویی در کردستان

سنندج- هشتمین دوره مسابقات بازی های ویدئویی با حضور شرکت کنندگانی از شهرستان های مختلف استان در سنندج آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، هشتمین دوره مسابقات بازی‌های ویدئویی صبح پنج شنبه با حضور شرکت کنندگان در مجتمع فرهنگی هنری فجر سنندج آغاز شد.

حیدر رحیمی مسئول اجرایی هشتمین دوره مسابقات بازی‌های ویدئویی در استان کردستان در مراسم افتتاحیه این مسابقات اظهار داشت: برای هشتمین سال و با مشارکت یک میلیون شرکت کننده این مسابقات به دو صورت حضوری و آنلاین در سطح کشور برگزار می‌شود.

وی افزود: در مرحله غیر حضوری و آنلاین شرکت کنندگان با رقابت در ۲۰ بازی ایرانی به مراحل مختلف راه پیدا می‌کنند.

رحیمی خاطرنشان کرد: در مرحله حضوری نیز ۳۶ نفر به مرحله استانی راه پیدا کرده اند که امروز با همدیگر به رقابت خواهند پرداخت.

وی اعلام کرد: سه نفر برتر این مسابقات به مرحله کشوری راه پیدا خواهند کرد و مهر ماه در تهران با دیگر رقبا از استان‌های دیگر رقابت می‌کنند.

کد مطلب 5891042

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها