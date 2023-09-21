آغاز مسابقات قهرمانی بازی های ویدئویی در کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، هشتمین دوره مسابقات بازی‌های ویدئویی صبح پنج شنبه با حضور شرکت کنندگان در مجتمع فرهنگی هنری فجر سنندج آغاز شد.

حیدر رحیمی مسئول اجرایی هشتمین دوره مسابقات بازی‌های ویدئویی در استان کردستان در مراسم افتتاحیه این مسابقات اظهار داشت: برای هشتمین سال و با مشارکت یک میلیون شرکت کننده این مسابقات به دو صورت حضوری و آنلاین در سطح کشور برگزار می‌شود.

وی افزود: در مرحله غیر حضوری و آنلاین شرکت کنندگان با رقابت در ۲۰ بازی ایرانی به مراحل مختلف راه پیدا می‌کنند.

رحیمی خاطرنشان کرد: در مرحله حضوری نیز ۳۶ نفر به مرحله استانی راه پیدا کرده اند که امروز با همدیگر به رقابت خواهند پرداخت.

وی اعلام کرد: سه نفر برتر این مسابقات به مرحله کشوری راه پیدا خواهند کرد و مهر ماه در تهران با دیگر رقبا از استان‌های دیگر رقابت می‌کنند.