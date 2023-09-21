به گزارش خبرگزاری مهر، نشست بررسی ویژگیهای مکتب داستان جنوب امروز پنجشنبه ۳۰ شهریور در کتابخانه مرکزی پارک شهر تهران برگزار میشود.
این نشست نخستین نشست از سلسله جلسات آموزشی ایرانی بخوانیم است که طی آن شاهکارهای تاریخ ادبیات ایران در قالب «مکتب های داستان نویسی» بررسی خواهد شد و حضور در آن برای عموم علاقمندان به ادبیات داستانی آزاد است.
در اینبرنامه حمید عبداللهیان بهعنوان سخنران و مجید اسطیری بهعنوان دبیر نشست حضور داشته و سخنرانی میکنند.
نشست مذکور امروز پنجشنبه ۳۰ شهریور از ساعت ۱۷ در کتابخانه مرکزی پارک شهر واقع در خیابان بهشت، درب شماره ۴ پارک شهر برگزار میشود.
نظر شما