تسامح پیمانکاران مانع از افتتاح راه آهن اردبیل در شهریور ماه شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید کاظم موسوی بعد از ظهر پنجشنبه در مراسم آغاز عملیات اجرایی خط لوله گاز چلوند – اردبیل اظهار کرد: پیش‌بینی می‌کنیم در ماه‌های آتی سال جاری پروژه راه آهن اردبیل – میانه به مرحله بهره‌برداری برسد تا بعد از سال‌ها انتظار مردم استان از این زیرساخت بهره‌مند شوند.

وی به خنثی شدن توطئه دشمنان در سالگرد اغتشاشات سال گذشته را یادآور شد و تصریح کرد: حرکت عظیم اربعین و دهه آخر ماه صفر زمینه معنوی را در جامعه فراهم کرد تا با هوشیاری مردم توطئه دشمنان خنثی شود.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی گفت: استان اردبیل از استان‌های نوپای انقلاب اسلامی است و نیازمند توسعه زیرساخت‌ها است که در این زمینه مسئولان کشوری باید توجهی جدی به استان‌های محروم و کمتر توسعه یافته داشته باشند.

حجت‌الاسلام موسوی افزود: استان اردبیل در نقطه پایانی خط انتقال گاز قرار گرفته و از طرفی هوای سرد این استان مشکلاتی جدی در افت فشار گاز رقم می‌زند که بهتر است با اجرای کامل این پروژه افت فشار گاز به حداقل رسیده و واحدهای تولیدی و صنعتی بدون تعطیلی در مسیر تولید حرکت کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: ما پیشنهاد کرده بودیم که جلوتر از پروژه خط انتقال چلوند – اردبیل، خط انتقال سراسری گاز که از بستان آباد به تبریز منتقل می‌شود، در یک خط اتیلن به اردبیل وصل شود که امیدواریم وزارت نفت و شرکت گاز این پروژه را نیز به عنوان پروژه مهم و زیربنایی اجرایی و عملیاتی کنند.

حجت‌الاسلام موسوی اضافه کرد: انتظار می‌رود در سریع‌ترین زمان پروژه‌های تقویت گاز استان اردبیل به سرانجام رسیده تا پیش از فصل سرما امکان پایداری منابع گاز را در این استان شاهد باشیم.

وی ضرورت ساماندهی کارکنان شرکتی گاز را یادآور شد و بیان کرد: تبدیل وضعیت این نیروها می‌تواند مشکلات و دغدغه‌های این کارکنان را رفع کرده و امنیت شغلی آنها را برقرار کند.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: وزیر نفت قول مساعد در این زمینه به نمایندگان داده تا در سریع‌ترین زمان تعیین تکلیف نیروهای قراردادی و شرکتی مشخص شود.