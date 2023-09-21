به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی «سی اِن بی سی»، هند امروز پنجشنبه درخواست های صدور روادید در کانادا را به حالت تعلیق درآورد؛ اقدامی که این رسانه از آن به عنوان تشدید بحران دیپلماتیک میان دو کشور یاد کرد.

این اقدام، سفر به هند را برای متقاضیان مستقر در کانادا کاهش می دهد.

دهلی نو «دلایل عملیاتی» را برای تعلیق خدمات صدور روادید «تا اطلاع ثانوی» اعلام کرده است.

بیانیه صادره از سوی هند در وبگاه تسهیلات صدور روادید کمیسیون عالی هند در کانادا (Indian High Commission in Canada) به نمایش درآمده است.

وزارت امور خارجه هند دیروز چهارشنبه در بیانیه‌ ای اعلام کرد که شهروندان هندی از سفرهای غیرضروری به کانادا خودداری کنند.

در همین رابطه، دولت هند ۲۸ شهرور ماه اعلام کرد که به دیپلمات ارشد کانادا ۵ روز فرصت داده تا خاک این کشور را ترک کند؛ این دیپلمات کانادایی به «اقدامات ضدهندی» متهم شده بود.

دولت کانادا هم با اتهام اینکه هند در قتل «هاردیپ سینگ نیجار»، شهروند کانادایی هندی تبار و رهبر گروه جدایی‌ طلب سیک‌ های هند مشارکت داشته، مقام ارشد اطلاعاتی هند را از کانادا اخراج کرد.

وزارت خارجه هند با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده بود که اتهامات دولت کانادا علیه دهلی‌نو در رابطه با دخالت در قتل رهبر جدایی‌طلب سیک‌ ها در کانادا مضحک است. در بیانیه وزارت خارجه هند آمده بود که «ما اظهارات نخست‌وزیر کانادا در پارلمان و همچنین اظهارات وزیر خارجه این کشور را رد می کنیم. اتهامات علیه دولت هند مبنی بر دخالت در هرگونه اقدام خشونت آمیز در کانادا مضحک و با انگیزه سیاسی است.

مقامات کانادایی پیش از این مدعی شدند که اطلاعات موثقی در اختیار دارند که عوامل دولت هند را به قتل یک رهبر جدایی طلب سیک هندی تبار در استان بریتیش کلمبیا در کانادا مرتبط می‌ کند. دولت کانادا همچنین یک مقام ارشد اطلاعاتی دولت هند در سفارت این کشور در اوتاوا را اخراج کرده است.

در همین ارتباط نیز، «جاستین ترودو»، نخست وزیر کانادا گفت هرگونه دخالت دولت خارجی در قتل یک شهروند کانادایی نقض غیرقابل قبول حاکمیت ماست.