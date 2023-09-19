به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، در ادامه تنش سیاسی بین دهلی‌نو و اتاوا، وزارت خارجه هند با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد اتهامات دولت کانادا علیه دهلی‌نو در رابطه با دخالت در قتل رهبر جدایی‌طلب سیک‌ها در کانادا را مضحک توصیف کرد.

در بیانیه وزارت خارجه هند آمده است که «ما اظهارات نخست‌وزیر کانادا در پارلمان و همچنین اظهارات وزیر خارجه این کشور را رد می کنیم. اتهامات علیه دولت هند مبنی بر دخالت در هرگونه اقدام خشونت آمیز در کانادا مضحک و با انگیزه سیاسی است.

وزارت خارجه هند همچنین افزوده است که هدف از این اتهامات منحرف کردن توجه‌ها از تروریست ها و افراط گرایان در جنبش «خلستان» است که در کانادا پناهنده شده اند و همچنان حاکمیت و تمامیت ارضی هند را تهدید می کنند.

مقامات کانادایی روز دوشنبه اعلام کردند که اطلاعات موثقی در اختیار دارند که عوامل دولت هند را به قتل یک رهبر جدایی طلب سیک هندی تبار در استان بریتیش کلمبیای کانادا مرتبط می‌کند. دولت کانادا همچنین یک مقام ارشد اطلاعاتی دولت هند در سفارت این کشور در اوتاوا را اخراج کرده است.

در همین ارتباط نیز، «جاستین ترودو»، نخست وزیر کانادا گفت هرگونه دخالت دولت خارجی در قتل یک شهروند کانادایی نقض غیرقابل قبول حاکمیت ماست.

«هاردیپ سینگ نیجار»، شهروند کانادایی هندی تبار در خارج از معبد سیک ها در استان بریتیش کلمبیا، در ۱۸ ژوئن به ضرب گلوله کشته شد و پس از قتل او کانادا دولت هند را متهم به دست داشتن در این ترور کرده است.

روزنامه تریبون هند گزارش داده است که نیجار از سرزمین سیک‌ها در قالب یک ایالت مستقل حمایت می‌کرد و در جولای ۲۰۲۰ توسط هند به عنوان تروریست معرفی شده بود.

نخست وزیر کانادا نیز در بیانیه‌ای به مجلس عوام این کشور گفت: «سازمان‌های امنیتی کانادا فعالانه ادعاهای موثق در مورد ارتباط احتمالی بین عوامل دولت هند و مرگ نیجار را دنبال می‌کنند و کانادا نگرانی عمیق خود را به مقامات ارشد اطلاعاتی و امنیتی دولت هند اعلام کرده است.»

ترودو همچنین گفته است که هفته گذشته در نشست گروه بیست (G۲۰) به صورت مستقیم و شخصی نخست وزیر هند را در جریان این حادثه قرار داده است.

با این حال، دهلی نو هفته گذشته گفت که مودی نگرانی‌های شدید خود را در مورد اعتراضات جدایی طلبان سیک در کانادا علیه هندبه ترودو منتقل کرده است.

کانادا بالاترین جمعیت سیک ها را در خارج از ایالت زادگاهشان یعنی ایالت پنجاب در هند دارد و این کشور محل تظاهرات بسیاری علیه دولت هند بوده است. اعتراضاتی که دولت هند را خشمگین کرده است. تقریباً ۱.۴ میلیون نفر از جمعیت ۴۰ میلیونی کانادا را شهروندان هندی تبار تشکیل می‌دهند. همچنین در سرشماری سال ۲۰۲۱ حدود ۷۷۰ هزار نفر مذهب سیک را به عنوان دین خود اعلام کرده بودند.

هند و کانادا که در اوایل سال جاری اعلام کرده بودند که می‌توانند تا پایان سال ۲۰۲۳ بر سر یک توافق تجاری به نتیجه برسند، اکنون مذاکرات درباره این توافق را متوقف کرده اند. کانادا جزئیات کمی درباره توقف مذاکرات ارائه کرد، در حالی که هند به تحولات سیاسی خاص درباره توقف این مذاکرات تجاری اشاره کرد.