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۳۰ شهریور ۱۴۰۲، ۱۸:۴۴

همزمان با ربیع‌الاول انجام شد؛

آغاز جشنواره تئاتر شادمانه در شهرستان گرمی

آغاز جشنواره تئاتر شادمانه در شهرستان گرمی

گرمی- معاون هنری و سینمایی فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل گفت: همزمان با شروع ماه ربیع‌الاول، جشنواره تئاتر طنز شادمانه در گرمی آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید نوریان عصر پنجشنبه در مراسم گشایش جشنواره تئاتر طنز شادمانه در گرمی اظهار کرد: این جشنواره همه ساله در شهرستان گرمی و با هدف ارتقای شور و نشاط اجتماعی برگزار می‌شود.

وی تصریح کرد: امسال ۱۹ گروه نمایشی برای حضور در این جشنواره اعلام آمادگی کرده بودند که هیئت داوران آثار را به دقت مورد بررسی و بازبینی قرار داد.

معاون هنری و سینمایی فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل گفت: از بین این گروه‌های نمایشی، پنج گروه با نظر نهایی هیئت انتخاب برگزیده شده تا در مدت ۲ روز آثار آنها به روی صحنه برود.

نوریان افزود: هیئت‌های منتخب از شهرستان‌های گرمی، نمین، خلخال و بیله‌سوار هستند که در مدت زمان برگزاری این جشنواره نمایش خود را به روی صحنه می‌برند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: امیدواریم گروه‌های نمایش از فضای فراهم شده در قالب این جشنواره استفاده کرده و توانمندی خود را نشان دهند.

نوریان اضافه کرد: فردا با معرفی گروه‌ها و نمایش‌های برتر و هنرمندان قابل تقدیر این جشنواره به کار خود پایان می‌دهد تا تجلیلی شایسته از برگزیدگان انجام شود.

وی بیان کرد: در کنار برگزاری این رویداد، در مهرماه شاهد برگزاری جشن مهر سینمای ایران خواهیم بود که در آن آثار برگزیده در سینمای استان و منتخبان مورد تجلیل قرار می‌گیرند.

معاون هنری و سینمایی فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل گفت: این رویداد نیز با رویکرد معرفی بهترین‌های سینمای استان در بخش‌های مختلف در روز ۱۰ مهرماه در سالن فرهنگسرای بانوان اردبیل برگزار و از گروه‌های برتر تجلیل خواهد شد.

کد مطلب 5891343

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