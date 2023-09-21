آغاز جشنواره تئاتر شادمانه در شهرستان گرمی

به گزارش خبرنگار مهر، سعید نوریان عصر پنجشنبه در مراسم گشایش جشنواره تئاتر طنز شادمانه در گرمی اظهار کرد: این جشنواره همه ساله در شهرستان گرمی و با هدف ارتقای شور و نشاط اجتماعی برگزار می‌شود.

وی تصریح کرد: امسال ۱۹ گروه نمایشی برای حضور در این جشنواره اعلام آمادگی کرده بودند که هیئت داوران آثار را به دقت مورد بررسی و بازبینی قرار داد.

معاون هنری و سینمایی فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل گفت: از بین این گروه‌های نمایشی، پنج گروه با نظر نهایی هیئت انتخاب برگزیده شده تا در مدت ۲ روز آثار آنها به روی صحنه برود.

نوریان افزود: هیئت‌های منتخب از شهرستان‌های گرمی، نمین، خلخال و بیله‌سوار هستند که در مدت زمان برگزاری این جشنواره نمایش خود را به روی صحنه می‌برند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: امیدواریم گروه‌های نمایش از فضای فراهم شده در قالب این جشنواره استفاده کرده و توانمندی خود را نشان دهند.

نوریان اضافه کرد: فردا با معرفی گروه‌ها و نمایش‌های برتر و هنرمندان قابل تقدیر این جشنواره به کار خود پایان می‌دهد تا تجلیلی شایسته از برگزیدگان انجام شود.

وی بیان کرد: در کنار برگزاری این رویداد، در مهرماه شاهد برگزاری جشن مهر سینمای ایران خواهیم بود که در آن آثار برگزیده در سینمای استان و منتخبان مورد تجلیل قرار می‌گیرند.

معاون هنری و سینمایی فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل گفت: این رویداد نیز با رویکرد معرفی بهترین‌های سینمای استان در بخش‌های مختلف در روز ۱۰ مهرماه در سالن فرهنگسرای بانوان اردبیل برگزار و از گروه‌های برتر تجلیل خواهد شد.