ساعت اداری در خوزستان شناور شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس بخشنامه و به استناد مصوبه هیئت وزیران، زمان فعالیت اداری دستگاه‌های اجرایی در استان خوزستان از یکم تا سی‌ام مهرماه سال‌جاری به صورت شناور از ساعت ۷:۰۰ تا ساعت ۸:۰۰ است که به همین میزان به ساعت پایانی کاری آنان اضافه خواهد شد.

در راستای حمایت از خانواده و کاهش دغدغه والدینی که هر دو در دستگاه‌های اجرایی شاغل بوده و دارای فرزند در مقطع پیش دبستان و دبستان هستند، دستگاه‌های اجرایی در تعامل با یکدیگر مکلف هستند با شناور شدن ساعت شروع به کار یکی از والدین (حداکثر یک ساعت) تا پایان سال تحصیلی موافقت کنند؛ همچنین کارکنان زن سرپرست خانوار دارای شرایط ذکر شده نیز مشمول این بند هستند.

همچنین ساعت آغاز به کار مدارس در استان خوزستان در همه مقاطع تحصیلی از یکم مهرماه رأس ساعت ۰۷:۳۰ خواهد بود.