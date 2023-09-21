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۳۰ شهریور ۱۴۰۲، ۲۲:۲۹

در مهرماه ۱۴۰۲؛

ساعت اداری در خوزستان شناور شد

ساعت اداری در خوزستان شناور شد

اهواز- با ابلاغ بخشنامه جدید استانداری خوزستان، ساعت اداری در استان در مهرماه سال‌جاری به صورت شناور (از ساعت ۷ تا ۸ صبح) تعیین شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس بخشنامه و به استناد مصوبه هیئت وزیران، زمان فعالیت اداری دستگاه‌های اجرایی در استان خوزستان از یکم تا سی‌ام مهرماه سال‌جاری به صورت شناور از ساعت ۷:۰۰ تا ساعت ۸:۰۰ است که به همین میزان به ساعت پایانی کاری آنان اضافه خواهد شد.

در راستای حمایت از خانواده و کاهش دغدغه والدینی که هر دو در دستگاه‌های اجرایی شاغل بوده و دارای فرزند در مقطع پیش دبستان و دبستان هستند، دستگاه‌های اجرایی در تعامل با یکدیگر مکلف هستند با شناور شدن ساعت شروع به کار یکی از والدین (حداکثر یک ساعت) تا پایان سال تحصیلی موافقت کنند؛ همچنین کارکنان زن سرپرست خانوار دارای شرایط ذکر شده نیز مشمول این بند هستند.

همچنین ساعت آغاز به کار مدارس در استان خوزستان در همه مقاطع تحصیلی از یکم مهرماه رأس ساعت ۰۷:۳۰ خواهد بود.

کد مطلب 5891434

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    نظرات

    • US ۰۱:۴۱ - ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
      2 2
      پاسخ
      ۷و۳۰دقیقه تایم مد سه ها بیش ازحدزود هست وحداقل ۸ونیم باشد هم بچه ها سیرخوابیدندوهم درزمستان افتاب زده بیرون وبچه ها سردشان نمی شود وهم چنین برای ا ارات کسی صبح زود بیدار نمی شود وکارمندان تاساعت ۸ بیکارند والسلام

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