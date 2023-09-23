حمل و نقل عمومی در تهران با افزایش نرخ همراه نخواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد قیومی پیش از ظهر شنبه و در حاشیه مراسم بازگشایی مدارس در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه هماهنگی‌های کامل جهت مدیریت ترافیکی معابر محلات و محورهای بزرگراهی تهران در شورای ترافیک صورت گرفته است اظهار داشت: استفاده از حمل و نقل عمومی مناسب‌ترین گزینه برای رفع مشکلات ترافیکی خواهد بود و از مردم تقاضا می‌شود استفاده از خودرو شخصی را به حداقل برسانند.‌

قیومی افزود: هیچ گونه افزایشی را در نرخ کرایه حمل و نقل عمومی نداشته و ناوگان بهسازی شده در هر سه حوزه تاکسی، اتوبوس و مترو مطابق نرخ قبلی فعالیت خواهند کرد.

فرماندار تهران گفت: شهروندان گرامی در صورت مشاهده هرگونه تخلف در نرخ ناوگان، موضوع را به مبادی رسمی و بازرسی اعلام کنند.

وی عنوان داشت: مطابق هماهنگی انجام شده، خدمات حمل و نقلی برای دانش آموزان و دانشجویان همزمان با بازگشایی مراکز آموزشی رایگان بوده و حمل و نقل عمومی برای عموم شهروندان تهرانی هم در این ایام با تخفیف ۳۰ درصدی خواهد بود.

قیومی افزود: شماره تماس ۴۸۰۴۸ نیز آماده پاسخگویی به درخواست‌ها و شکایات احتمالی شهروندان در خصوص خطوط تاکسیرانی می‌باشد.