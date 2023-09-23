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۱ مهر ۱۴۰۲، ۱۶:۱۸

معاون پژوهش آموزش و پرورش خراسان رضوی خبرداد؛

جذب ۶۰۰ آموزگار جدید پایه ابتدایی در مدارس مشهد

جذب ۶۰۰ آموزگار جدید پایه ابتدایی در مدارس مشهد

‌مشهد- معاون پژوهش و برنامه ریزی اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی از جذب و به کارگیری ۶۰۰ آموزگار پایه ابتدایی در مدارس مشهد پس از قبولی در آزمون استخدامی سازمان سنجش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، صفدر سلطانی با اشاره به نتایج آزمون استخدامی آموزگاران ابتدایی و سهمیه این استان اعلام کرد: بر اساس نتایج اعلام شده از سوی سازمان سنجش، ۲ هزار و ۴۰۰ نیروی جدید در قالب آموزگاران ابتدایی در خراسان رضوی پذیرفته شدند.

معاون پژوهش و برنامه ریزی اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی ادامه داد: البته این بخشی از سهمیه استان ما است و تعداد یک هزار و ۴۰۰ نفر از سهمیه کامل خراسان رضوی هنوز محقق نشده است که در مراحل بعدی تخصیص خواهد یافت.

وی بیان کرد: از تعداد سهمیه‌های اعلامی، ۶۰۰ آموزگار در مدارس مشهد و ۱۶۰ آموزگار نیز در منطقه تبادکان مشغول خواهند شد.

سلطانی اظهار کرد: این افراد پس از کسب تاییدیه پزشکی از هفته آینده مشغول به کار خواهند شد که در مدارس مشهد، همکاران جدید ما در نواحی ۱، ۲ و ۵ آموزش و پرورش ساماندهی می‌گردند و ۱۶۰ سهمیه تبادکان نیز در مدارس این منطقه تدریس خود را آغاز می‌کنند.

معاون پژوهش و برنامه ریزی اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی به موضوع امتیاز این آموزگاران اشاره و یادآور شد: امتیازبندی معلمان جدید خراسان رضوی، همان امتیازاتی است که از سوی سازمان سنجش و در کارنامه قبولی آنان ثبت شده است و معیار ساماندهی ما در مدارس مختلف نواحی بر اساس همان امتیازات است.

کد مطلب 5892636

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    نظرات

    • IR ۱۲:۴۱ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۴
      1 0
      پاسخ
      کو پس این معلما مدسه ها که میپرسی میگن معلم نداریم اینا کجان

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