جذب ۶۰۰ آموزگار جدید پایه ابتدایی در مدارس مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر، صفدر سلطانی با اشاره به نتایج آزمون استخدامی آموزگاران ابتدایی و سهمیه این استان اعلام کرد: بر اساس نتایج اعلام شده از سوی سازمان سنجش، ۲ هزار و ۴۰۰ نیروی جدید در قالب آموزگاران ابتدایی در خراسان رضوی پذیرفته شدند.

معاون پژوهش و برنامه ریزی اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی ادامه داد: البته این بخشی از سهمیه استان ما است و تعداد یک هزار و ۴۰۰ نفر از سهمیه کامل خراسان رضوی هنوز محقق نشده است که در مراحل بعدی تخصیص خواهد یافت.

وی بیان کرد: از تعداد سهمیه‌های اعلامی، ۶۰۰ آموزگار در مدارس مشهد و ۱۶۰ آموزگار نیز در منطقه تبادکان مشغول خواهند شد.

سلطانی اظهار کرد: این افراد پس از کسب تاییدیه پزشکی از هفته آینده مشغول به کار خواهند شد که در مدارس مشهد، همکاران جدید ما در نواحی ۱، ۲ و ۵ آموزش و پرورش ساماندهی می‌گردند و ۱۶۰ سهمیه تبادکان نیز در مدارس این منطقه تدریس خود را آغاز می‌کنند.

معاون پژوهش و برنامه ریزی اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی به موضوع امتیاز این آموزگاران اشاره و یادآور شد: امتیازبندی معلمان جدید خراسان رضوی، همان امتیازاتی است که از سوی سازمان سنجش و در کارنامه قبولی آنان ثبت شده است و معیار ساماندهی ما در مدارس مختلف نواحی بر اساس همان امتیازات است.